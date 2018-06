VfL Brochenzell, TSV Tettnang und FC feiern Kantersiege

In der Fußball-Kreisliga A II haben die Teams TSV Tettnang, VfL Brochenzell und FC Friedrichshafen am Donnerstagabend Kantersiege gefeiert. Dem Team von Oliver Ofentausek gelang der deutlichste Erfolg mit dem 7:0 beim SV Achberg. „Tettnang war eine ganze Klasse besser als wir“, sagte Achbergs Trainer Klaus Fischer anerkennend. Körperlich und geistig waren die Gastgeber klar unterlegen, zeigten phasenweise kaum Gegenwehr: „Wir haben das über uns ergehen lassen. Das war keine gute Vorstellung meiner Elf“, sagte Fischer. Die Tettnanger Tormaschine lief derweil rund: Vier Treffer erzielte der TSV vor der Pause, drei danach. Als die Achberger nach dem Seitenwechsel ein wenig stärker spielten, brachte das die Tettnanger nicht aus der Ruhe.

Die Ofentausek-Elf muss am morgigen Samstag schon wieder ran: Wegen des Bähnlesfests steigt das Derby gegen Neukirch bereits am Samstagnachmittag (Anpfiff 15 Uhr).

Der VfL Brochenzell holte beim Vorjahreskonkurrenten um den Relegationsplatz, Dostluk Friedrichshafen, ein 5:0 – und vergab dabei sogar noch zwei Foulelfmeter. Besonders in der ersten Hälfte überzeugten die Gäste. Als die Häfler nach der Halbzeitpause offensiver wurden, konterte Brochenzell sie einfach aus. Der Donnerstagabend war jedenfalls eine gelungene Generalprobe für das Spitzenspiel gegen Oberteuringen am Sonntag.

Allerdings zeigte auch der SVO eine starke Leistung. Er besiegte die SpVgg Lindau 4:1 – noch vor wenigen Monaten, beim letzten Spieltag der Saison 2011/12 hatten die Gastgeber deutlich mehr Mühe mit der SpVgg. „Der Sieg war verdient“, sagte Oberteuringens Hartmut Brandl. Zwar sei man nach dem 0:1, einem klassischen Konter, „ein bisschen ins Grübeln gekommen“. Danach hatte Oberteuringen das Spiel aber wirklich im Griff und erhöhte Tor um Tor.

Die SG Fischbach/Schnetzenhausen musste sich bei Torwart Andreas Wender bedanken, dass die Niederlage gegen die VfB-U23 nicht viel höher ausfiel. Trotz eines letztlich knappen 0:1 konnte die SG mit dem Abend nicht zufrieden sein: „Wir haben das Spiel von Anfang an verschlafen“, sagte Fischbachs Thomas Brugger. Im Spielaufbau waren die Gastgeber schwach, hatten außer dem verschossenen Elfmeter keine echte Torchance. „Bei uns hat alles zu lange gedauert, wir haben ganz komische Sachen gemacht“, so Brugger.

Der FC Friedrichshafen hat beim TSV Schlachters mit einem 5:1 nachgelegt. Die Häfler spielten schönen Kombinationsfußball, wenn auch nur in der ersten Hälfte. „Danach war das Spiel vom Sonntag in den Köpfen, da kam die Überheblichkeit“, kritisierte Trainer Giovanni Rizzo. Doch zumindest diese eine Halbzeit hat gezeigt, was der FC draufhat.

Eriskirchs Trainer Holger Koch war mit dem 1:1 gegen die SG Hege/Bodolz nicht zufrieden. Gegen Spiel-ende hatte der TSV Chancen auf den Sieg, „aber die erste Hälfte haben wir komplett verpennt“, so Koch. Hege habe „nichts gemacht als das Spiel zu zerstören“. Das aber gelang den Gästen. Entsprechend kam ein 1:1 heraus, die Eriskircher waren enttäuscht: „Das musst du gewinnen und fertig“, beschrieb Koch, wie es seiner Meinung nach hätte laufen sollen.

Ganz nach Wunsch verlief dafür der Abend für den TSV Meckenbeuren. Mit einem 4:1 gegen Nonnenhorn hält das Team von Klaus Gimple die Abstiegszone auf Abstand. Die Nonnenhorner hingegen driften immer weiter Richtung Abgrund. Nach einem Blitzstart der Gastgeber mit Pfostentreffer und zwei weiteren Topchancen traf der TSV schon in der 6. Minute zum 1:0. In Hälfte zwei spielte Nonnenhorn zwar besser als zuletzt, kam aber nur zum Anschlusstreffer. Meckenbeuren brachte das 3:1 per Foulelfmeter nicht aus der Ruhe: Doppeltorschütze Koczyigit erhöhte kurz vor Schluss auf 4:1.