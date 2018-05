VfL Brochenzell hat die Liga fest im Griff

Der 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga A2 ist dreigeteilt. Gespielt wird am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die wohl wichtigste Partie findet beim VfB Friedrichshafen (Mittwoch, 18.30 Uhr, Zeppelin-Stadion) statt. Die U23 erwartet Spitzenreiter VfL Brochenzell. Die zweite Mannschaft der Häfler darf sich im Kampf um Platz zwei keine Blöße geben.

Nach dem 21. Spieltag sind zwei Dinge ganz offensichtlich: Brochenzell ist auf dem Weg zur Meisterschaft nicht mehr aufzuhalten. Nach dem 1:1 im Spitzenspiel gegen Achberg hat das Team des VfL-Trainerduos Rolf Weiland und Ralf Bühler zehn Punkte Vorsprung auf den Zweiten. Beim Gastspiel in Friedrichshafen ist der VfL Favorit.

Der Tabellenzweite SV Achberg empfängt am heutigen Mittwoch den SV Oberteuringen. Die Mannschaft von SVO-Trainer Michael Krause hat nach sechs Niederlagen in Folge am vergangenen Spieltag wieder gewonnen (2:0 gegen Eriskirch). Deshalb ist auch anzunehmen, dass der SVO mit breiter Brust nach Achberg fährt. Zumal das Krause-Team im Kampf um den Klassenerhalt bis auf zwei Punkte an den FC herangekommen ist.

Der muss erst das 1:8 aus der Partie gegen Neukirch verdauen. Keine einfache Aufgabe für die Mannen von FC-Spielertrainer Damir Alihodzic. Und nun kommt am Donnerstag die SpVgg Lindau, die den Relegationsplatz im Visier hat. Für Spannung ist gesorgt.

Der TSV Neukirch hat sich durch zwei klare Siege auf Platz fünf hochgearbeitet. Beim TSV Schlachters ist es nicht einfach zu bestehen. Doch das Team von Neukirchs Trainer Bruno Müller sollte nach den 13 Toren in zwei Spielen bestens motiviert sein, auch in Schlachters zu punkten.

Für den SC Friedrichshafen wird es ganz schwer sein, die Klasse zu halten. In der Partie bei der TSG Ailingen ist das Team von Trainer Hakan Sumnulu krasser Außenseiter. „Wir haben uns vom Kampf um Platz zwei endgültig verabschiedet“, so Dostluks Trainer Serkan Buz nach dem 0:3 gegen Lindau. Nun muss die Mannschaft am Mittwoch zur SGM Fischbach-Schnetzenhausen – keine einfache Partie für den FC Dostluk.