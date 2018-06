VfB zeigt gegen Trentino Volley eine starke Leistung

Der VfB Friedrichshafen hat ein Testpiel beim italienischen Spitzenteam Trentino Volley im Tiebreak verloren (18:25, 25:21, 16:25, 25:20, 16:18). Trento spielte mit dem Silbermedaillengewinner von Rio, Zuspieler Simone Giannelli und anderen Top-Stars.

„Ich weiß nicht so recht, wie ich die gute Leistung meiner Mannschaft einschätzen soll“, sagte Vital Heynen, Cheftrainer des VfB Friedrichshafen. Trento spielte im ersten Satz aus einem Guss und beherrschte den deutschen Vizemeister nach Belieben. Im zweiten Durchgang änderte sich das Bild, weil der VfB mutiger spielte, sich mehr zutraute und auch im Angriff sehr erfolgreich war. Danach war es ein offener Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Trento. Der VfB führte im Tiebreak mit 13:11 und hatte beim 15:14 sogar einen Matchball, doch der italienische Vizemeister konterte und gewann Satz fünf mit 18:16.

Vital Heynen schickte Simon Tischer (Zuspiel), Markus Steuerwald (Libero), Daniel Malescha (ab Satz drei Michal Finger, Diagonal), Armin Mustedanovic (ab Satz zwei David Sossenheimer, Außen-Annahme), Tomas Rousseaux (Außen/Annahme), Georg Klein, Andreas Takvam (beide Mittelblock) aufs Parkett. Ein Sonderlob erhielt Außenangreifer David Sossenheimer, der überzeugend agierte. „Er hat eine starke Leistung gezeigt“, meinte Heynen.

Trotzdem muss der VfB Friedrichshafen vor dem ersten nationalen Höhepunkt der Saison, dem Supercup in Berlin, am Sonntag noch an einigen Stellschrauben drehen. „Es sind Kleinigkeiten, die noch nicht funktionieren, aber das wird“, betont Heynen.

Das zweite Testspiel beim Schweizer Erstligisten Schönewerd gewann der VfB Friedrichshafen glatt und souverän mit 4:0. (to)