VfB-Youngstars gewinnen enges Spiel gegen GSVE Delitzsch

Zweimal sind die Volley-Youngstars gegen GSVE Delitzsch in Satzrückstand geraten. Am Ende haben sie ihr Heimspiel in der zweiten Bundesliga dennoch mit 3:2 (23:25, 25:22, 17:25, 25:15, 15:12) gewonnen.

Für die Häfler Talente lief es im ersten Satz nicht wirklich rund. Zwar drehten sie einen Rückstand zu ihren Gunsten, brachten aber eine 22:20-Führung nicht über die Ziellinie. Im zweiten Satz behielten die Gastgeber hingegen beinahe durchweg die Oberhand. Den ersten Satzball verpatzte Jannik Brentel, bekam von Zuspieler Tobias Hosch eine zweite Chance und nutzte diese zum 25:22.

Wer dachte, der Knoten sei geplatzt, wurde enttäuscht. Viele Häfler Angriffsbälle waren zu zaghaft und leichte Beute für die abwehrstarken Gäste. Erneut mussten die Youngstars einem Satzrückstand hinnehmen, und erneut fanden sie zurück ins Spiel. Oder, wie es der Delitzscher Libero Julius Fritsche nach dem Spiel ausdrückte: „Wenn du den jungen Spielern den kleinen Finger gibst, reißen sie dir den ganzen Arm ab.“ Druckvolle Aufschläge von Leon Zimmermann ließen die Hausherren von 7:7 auf 14:7 davonziehen. Die Youngstars ließen sich in ihrem Lauf nicht beeindrucken und erspielten sich mit 25:15 den Tiebreak.

Hier lieferten sich die Teams ein Kopf-an-Kopf-Rennen und lagen bis 11:11 gleichauf. Dann hatten nicht nur die Häfler Zuschauer die GSVE Delitzsch längst übertönt. Auch die Akteure auf dem Feld gaben ihr Bestes, gewannen den Tiebreak mit 15:12 und bejubelten nach gut zwei Stunden Spielzeit ihren 3:2-Erfolg.

Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar zeigte sich „grundsätzlich zufrieden“, bedauerte aber, dass „wir heute einen Punkt liegen gelassen haben“. Die Spieler äußerten sich ähnlich, waren aber glücklich über den dritten Saisonsieg.