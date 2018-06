VfB will großen Schritt zum Gruppensieg machen

Am Mittwochabend will der in der laufenden Saison in sämtlichen Wettbewerben noch ungeschlagene VfB Friedrichshafen auch in der Champion League beweisen, dass mit ihm zu rechnen ist. Immerhin gilt es in Pool B, den ersten Gruppenplatz zu verteidigen. Um 20 Uhr (live im Internet unter www.laola1.tv) kommt PAOK Thessaloniki in die Häfler ZF-Arena. Das Hinspiel vor zwei Wochen gewann der VfB, nach 0:2-Satzrückstand, noch mit 3:2. In den ersten beiden Sätzen musste die Mannschaft um Zuspieler Simon Tischer leiden. „Diesmal sind wir auf ihre harten Aufschläge besser vorbereitet“, sagt VfB-Außenangreifer Athanasios Protopsaltis. Das Ziel ist es, den Platz an der Sonne zu verteidigen. PAOK hingegen steht mehr unter Druck, weil die Griechen bislang lediglich zwei Punkte haben, der VfB schon acht.

Aus fünf Vierergruppen der Champions-League-Vorrunde kommen die jeweils Gruppenersten und -zweiten in die Play-off-Runde der besten Zwölf. Zusätzlich schaffen diesen Schritt auch die beiden punktbesten Drittplatzierten.

Protopsaltis will am Mitwochabend alles geben, damit der VfB Friedrichshafen den vierten Sieg in der Champions League feiert. Damit wären die Häfler für die K.o.-Phase vorzeitig qualifiziert: Mit einem glatten Sieg (3:0 oder 3:1) und damit drei Punkten hätten die Häfler nach vier von sechs Gruppenspielen elf Punkte und wären von den vorderen Plätzen nicht mehr zu verdrängen. „Das wäre wichtig für unseren Kopf, dann wäre unser neues Ziel der Gruppensieg“, sagt VfB-Trainer Vital Heynen und fügt hinzu. „Ich habe das immer als Ziel ausgegeben, auch wenn ich eigentlich nicht so daran glauben konnte.“

Einen großen Gegner hat der VfB übrigens schon im Vorfeld der Partie am Mittwochabend besiegt. Der Norovirus, der Zuspieler Tomas Kocian kurzzeitig zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht hatte, zeigt nur noch Nachwehen.