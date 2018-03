VfB will die Lederhosen auch zu Hause schlagen

Noch drei Spiele hat der unangefochtene Tabellenführer VfB Friedrichshafen in der Hauptrunde der Volleyball-Bundesliga zu absolvieren, zwei davon vor heimischer Kulisse in der ZF-Arena. Als Erstes steht heute, Samstag, ab 19.30 Uhr das Rückspiel gegen den TSV Herrsching an. Das Hinspiel gewann der VfB im Oberbayerischen 3:0.

Während der immer noch ungeschlagenen Häfler Mannschaft, nach dem 3:1-Heimsieg am Mittwochabend gegen die United Volleys Rhein-Main, das Heimrecht für die Play-offs nicht mehr streitig gemacht werden kann, geht es für die Gäste vom Ammersee noch um jeden Punkt. Das hängt damit zusammen, dass seit Wochen in der laufenden Hauptrunde ein erbitterter Kampf um die Tabellenplätze vier bis acht tobt. Zwischen den Alpenvolleys als Viertplatzierten (28 Punkte) und Herrsching als Tabellenachter (25) beträgt der Abstand derzeit lediglich drei Zähler, mit der SVG Lüneburg rangiert das Team von TSV-Coach Max Hauser sogar punktgleich. Je höher in der Tabelle die Herrschinger am Ende abschließen, desto größer ihre Chance, in den Play-offs nicht sofort auf die Topteams der Hauptrunde zu treffen. Stets amüsant bis faszinierend beim TSV Herrsching ist das Lederhosen-Outfit, mit welchem die Hauser-Mannen ins Spiel gehen. Ganz gemäß ihrer oberbayerischen Tradition.