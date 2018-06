VfB-Volleyballtrainer Moculescu: „Ich bleibe in Friedrichshafen“

Der türkische Spitzenverein Fenerbahce Grundig Istanbul hat großes Interesse, Stelian Moculescu als neuen Cheftrainer zu verpflichten. Das berichten die türkischen Medien übereinstimmend online. Der 62-jährige Volleyballcoach war im Dezember am Bosporus und schaute sich die Partie Fenerbahce gegen Ziraat Bankas’ni (3:1-Sieg) an.

In der Tageszeitung „Milliyet“ ist zu erfahren, dass Gespräche stattgefunden haben und sich beide Seiten angenähert hätten. Damals hätten noch einige, kleine Details gefehlt, um den Vertrag zu unterschreiben. Auch die italienische Volleyballseite volleyball.it meldete dies.

„Spieler beobachtet“

„Das kann ich nicht bestätigen. Die Zeitungen schreiben viel, um die Seiten zu füllen. Sie haben mich auch schon mit Russland in Verbindung gebracht. Es ist für mich keine aktuelle Geschichte. Ich bleibe in Friedrichshafen“, sagte Moculescu am Mittwoch gegenüber der Schwäbischen Zeitung. Auf die Frage, warum er dem Spiel in Istanbul beiwohnte, antwortete er: „Ich habe einen Spieler beobachtet.“

Bereits im Sommer soll der türkische Spitzenclub zu Moculescu Kontakt aufgenommen haben. Dann entschieden sich die Verantwortlichen des türkischen Spitzenvereins für den renommierten Italiener Daniele Bagnoli. Trotz eines starken Kaders blieb die Mannschaft hinter den Erwartungen zurück. In der Champions League wurde die Mannschaft im Pool E mit zwei Punkten Gruppenletzter. Verärgert waren die Verantwortlichen des türkischen Volleyballvereins über das Auftreten ihrer Mannschaft gegen die zweite Garde von Belchatov. Sie zogen die Notbremse. Bagnoli wurde entlassen – auf der Suche nach einem Trainer nahmen die Verantwortlichen von Fenerbahce erneut Kontakt mit Moculescu auf. Sie luden ihn nach Istanbul ein, wo laut türkischen Medien die Gespräche stattfanden. Fenerbahce Istanbul habe dem VfB-Trainer ein lukratives Angebot unterbreitet. Zahlen wurden in den Berichten nicht genannt. Warum er beim VfB bleibt, darüber kann nur spekuliert werden: Familie, VfB oder die Liebe zum Bodensee.

Verlockendes Angebot

Die laufende Saison läuft für den VfB Friedrichshafen alles andere als gut. Die Mannschaft ist im DVV-Pokal ausgeschieden, und auch aus der Champions League verabschiedete sich das Team vom Bodensee sang- und klanglos. Der Mannschaft bleibt nur noch die Meisterschaft. Da ist so ein Angebot natürlich verlockend. Es spricht für Moculescu als Profi, dass er sich alles angehört und sich trotzdem für den VfB entschieden hat.

Bereits 2007 wollte ihn der italienische Spitzenclub Sisley Treviso unter Vertrag nehmen. Damals lehnte Moculescu nach Gesprächen mit den Verantwortlichen von Sisley aus familiären Gründen ab. „Ich freue mich, dass Stelian Moculescu am Anfang der Saison zugesagt hat und auch darüber hinaus“, sagte am Mittwoch Jürgen Hauke, Geschäftsführer der VfB Friedrichshafen GmbH auf SZ-Anfrage.