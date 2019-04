VfB-Volleyballer zittert um den Klassenverbleib in 3. Liga

Zum letzten Saisonspiel in der 3. Volleyball-Liga Süd tritt der VfB Friedrichshafen am Wochenende beim 450 Kilometer entfernten TV Waldgirmes in Hessen an. Die Voraussetzungen sind nicht gerade rosig. „Es wird nicht leicht werden“, sagt VfB-Angreifer Dominic Lehle. Damit meint er zum einen die Tabellensituation, zum anderen die dünne Personaldecke. Als Tabellenvorletzte können die Häfler den Klassenerhalt der Dritten Liga nicht mehr aus eigener Kraft schaffen. Zum Spiel beim Tabellendritten können sie zudem nicht in Bestbesetzung antreten. Es fehlen Fabian Kohl, Noah Dutzi und vor allem Jakob Elsäßer. „Wir wollen uns ordentlich aus der Saison verabschieden“, sagt Fabian Feiri, der allerdings auch nicht dabei sein wird.