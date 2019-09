VfB-Volleyballer werden als „Goliath“ in Botnang erwartet

Die Regionalliga-Volleyballer des VfB Friedrichshafen reisen am Samstag nach Stuttgart-Botnang. „David gegen Goliath“, schreibt der Aufsteiger dazu auf seiner Homepage. Als „Goliath“ sehen sich die Häfler vor der Partie (19.30 Uhr) nicht. „Botnang hat sich mit den beiden ehemaligen Bundesligaspielern Dirk Mehlberg und Ex-Häfler Hannes Elsäßer verstärkt. Das allein sollte schon reichen, um ganz gut zu sein“, sagt VfB-Mittelblocker Fabian Feiri. Der VfB reist in voller Besetzung nach Botnang und will den Schwung vom Auftaktsieg in Konstanz mitnehmen. „Wir haben gut trainiert und versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, so Feiri.