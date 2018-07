VfB-Volleyballer verpflichten neuen Mittelblocker

. Der Kader des VfB Friedrichshafen ist wieder komplett. Als Ersatz für Lukas Bauer, der aufgrund einer Stressfraktur im Schienbein für zunächst unbestimmte Zeit ausfällt, verpflichtete der Deutsche Meister den US-Amerikaner Matthew Denmark für die Mittelblockposition. Der 30-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. „Wir sind froh, dass wir so schnell einen Spieler gefunden haben“, sagt VfB-Trainer Stelian Moculescu. „Das Risiko, nur mit zwei Mittelblockern zu spielen, war einfach zu groß.“

Restlos glücklich über sein neues Engagement ist Denmark selbst. Der Volleyballprofi hatte für diese Spielzeit bereits einen Vertrag bei einem griechischen Klub in der Tasche. Aufgrund finanzieller Probleme konnte dieser jedoch nur noch die Hälfte des angebotenen Honorars zahlen. Denmark lehnte ab und schloss sich für die erste Saisonhälfte dem spanischen Klub SU Zaragoza an.

Zum Jahresende flog der 2,03 Meter Mann zurück ins heimische San Fransisco (USA) und wartete dort auf ein neues Engagement. Bis zum vergangenen Dienstag, als er das erste Mal von Interesse Friedrichshafens erfuhr. Schon tags darauf waren sich alle Parteien einig. Am Donnerstagnachmittag schließlich traf Denmark in Friedrichshafen ein. „Ich war bereit und saß auf gepackten Koffern“, sagt er. „Und dann ging alles ja auch extrem schnell.“

Die ersten Eindrücke waren für den Weltenbummler, der bereits in Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Zypern, Griechenland und Spanien spielte, überwältigend. „Ich kam in die Halle und war wirklich beeindruckt“, sagt er. „Der VfB ist ein sehr professioneller Verein mit einer großen Tradition.“

Vor allem die „Hall of Fame“ im Aufgang zur VfB-Geschäftsstelle mit Urkunden und Bildern aus den vergangenen Jahren hatte es dem fünffachen Nationalspieler angetan. Auch, weil er auf den Fotos zahlreiche Bekannte entdeckte. Mit den beiden Ex-Häflern Bogdan Olteanu und Alexis Valido stand er in Almeria (Spanien) gemeinsam auf dem Spielfeld, mit Adrian Gontariu schmetterte er für Constanta (Rumänien) und gegen Frederic Winters bei den US-amerikanischen Hochschulmeisterschaften.

„Ich bin sehr froh, dass ich einen so starken Klub wie Friedrichshafen gefunden habe“, so Denmark. „Ich werde alles dafür tun, um dem Team so gut wie möglich zu helfen.“ Die Häfler Fans können den neuen Mittelblocker, der in Kanada geboren wurde, aber die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, bereits in dieser Woche live erleben. Beim Bundesligaspiel am Mittwoch (26. Januar, 20 Uhr) gegen den VC Gotha zählt er das erste Mal zum VfB-Aufgebot.

Kurzsteckbrief: Name: Matthew Denmark; Geboren: 30. Dezember 1980 in Petrolia Ontario (CAN); Größe: 2,03 Meter; Nationalität: USA; Position: Mitte; Länderspiele: 5 USA. Bisherige Vereine: AA Alunos (POR), Naranjito Chengos (PUR), Tomis Constanta (ROM), Omonia Nicosea (CYP), Panellinios GS (GRE), Guaynabo Mets (PUR), Foinikas Syros (GRE), Unicaja Almeria (ESP), SU Zaragoza (ESP). Größte Erfolge: Puertoricanischer Meister 2004, 2005 und 2006, Spanischer Pokalsieger und Vizemeister 2010, Nominierung Nationalteam USA (cku)