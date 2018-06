VfB-Volleyballer und Manager Stefan Mau gehen getrennte Wege

Die VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH will sich von ihrem bisherigen Manager Stefan Mau trennen. Das ist der jüngsten Pressemitteilung des VfB von Donnerstagabend zu entnehmen. Der Häfler Volleyballklub begründet die Personalie mit einer angestrebten Umstrukturierung. Mau dagegen kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

„Ich verfolge ein Gesamtkonzept. Hierbei wird es die klassische Position des Managers in der jetzigen Art und Weise nicht mehr geben“, begründet Sebastian Schmidt, seit 1. Juli Geschäftsführer der VfB Friedrichshafen GmbH, die Entscheidung. Seit seinem Amtsantritt habe Schmidt „die Dinge beobachtet, bewertet und analysiert“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. „Dabei ging es, neben dem alltäglichen Geschäft, um die Gesamtstrukturen, an denen der VfB-Geschäftsführer langfristig arbeiten will.“ Schmidt betonte in der Pressemitteilung, dass es bei der Personalie zum bisherigen Amtsinhaber auf dem Managerposten „nicht um die Person Mau, sondern um die Position des Managers und um die Struktur“ gehe. „Stellvertretend für den VfB“, so Sebastian Schmidt, „möchte ich mich bei Stefan Mau für die geleistete Arbeit in den letzten zehn Jahren bedanken. Ich wünsche ihm privat als auch beruflich nur das Beste.“

Auf Rückfrage der Schwäbischen Zeitung zeigte sich Stefan Mau am Donnerstagabend über die Bekanntmachung verwundert. „Ich bin überrascht über die Pressemeldung, es war anders ausgemacht. Das ist ein Alleingang des VfB Friedrichshafen“, so Mau gegenüber der SZ. Mehr wolle er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. „Für mich war es, auch nach Absprache unseres Juristen, wichtig, den Sachverhalt mit Mau jetzt zu kommunizieren“, entgegnete hierzu Schmidt.

Der geschasste Manager Stefan Mau war rund zehn Jahre beim VfB in dieser Funktion tätig und hatte vor Kurzem einen zweiwöchigen Urlaub angetreten (SZ berichtete). Bereits seit Wochen war aus dem Umfeld des VfB-Profivolleyballs und der Häfler Volleyballfamilie zu erfahren, dass das Verhältnis zwischen Mau und dem langjährigen Trainer der Profimannschaft, Stelian Moculescu, angespannt sei.

Laut VfB-Mitteilung befinden sich „beide Parteien in juristischen Gesprächen“, über deren Stand „wird Stillschweigen bewahrt“. Konkret, so Schmidt, „sprechen aber nicht nur die Anwälte miteinander. Auch ich bin mit Stefan Mau im Kontakt.“

Zugleich blickt der VfB-Geschäftsführer nach vorne: „Es wird Umstrukturierungen geben. Und wir brauchen kurzfristig den sportlichen Erfolg“. Sollte es dazu kommen, wird Stefan Mau daran nicht mehr teilhaben.