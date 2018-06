Mitten in der Saisonvorbereitung steckt derzeit der amtierende Deutsche Volleyballmeister und Pokalsieger VfB Friedrichshafen. Vor dem Start am 23. Oktober in die neue Spielzeit war das 60-jährige Bestehen der Volleyballabteilung des SSV Wilhelmsdorf für die Mannschaft um VfB-Chefcoach Stelian Moculescu ein höchst willkommener Anlass, um sich in einem Freundschaftsspiel gegen den Bundesliga-Konkurrenten TV Rottenburg zum messen. Letztendlich ist das vorgezogene Schwabenderby, bis auf den dritten Durchgang, eine klare Angelegenheit für den VfB gewesen: Vor rund 400 Zuschauern in der klein bemessenen Riedhalle gewannen die Häfler Schmetterkünstler mit 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16). Zum Einsatz kamen unter anderem Jakob Günthör, der mit seinem gefährlichem Service brillierte, sowie Zuspieler Tomas Kocian, der die Bälle an seine angreifenden Nebenleute zumeist verteilte. Doch auch die Gäste vom Neckar hinterließen einen guten Eindruck und glänzten vor allem in der Feldabwehr.

