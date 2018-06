VfB-Volleyballer stehen vor Doppelspieltag

Im November und Dezember noch waren die Volleyballer des VfB Friedrichshafen im Schnitt alle drei Tage gefordert – in Pokal, Champions-League oder in der Meisterschaft. Das letzte Pflichtspiel gegen die Berlin Recycling Volleys liegt aber nun fast drei Wochen zurück. Nach der langen Weihnachtspause ist es da vielleicht sogar hilfreich, dass die „Häfler“ mit einem Doppelspieltag gleich ordentlich auf Betriebstemperatur kommen. Am Freitagabend (20 Uhr, ZF-Arena) ist zunächst Schlusslicht VCO Berlin der Gegner, am Samstag um 19.30 Uhr erwartet der VfB den TV Bühl an gleicher Stelle. Vier Punkte sollten die Männer vom Bodensee da im Visier haben, auch wenn die Wechselgerüchte um Trainer Stelian Moculescu, der ein Angebot von Fenerbahce Istanbul erhalten haben soll, sicherlich für einigen Wirbel im Umfeld gesorgt haben.

Immer noch warten die Nachwuchs-Volleyballer des VCO Berlin auf ihren ersten Sieg in der Bundesliga. Insgeheim hatte das Trainergespann Elmar Harbrecht und Frank Dehne am vergangenen Wochenende gegen den VC Dresden oder die Netzhoppers damit geliebäugelt, doch beide Partien gingen mit 1:3 verloren. Gegen die „Häfler“ dürften die Trauben für die VCO-Talente, die bekanntlich außer Wertung in der Bundesliga spielen, ungleich höher hängen. Ganze neun Sätze konnten die Youngster bis dato für sich entscheiden - allein vier davon gegen CV Mitteldeutschland.

Bühl blickt auf kleine Erfolgsserie

Mit den Partien gegen Dresden, bei den Netzhoppers und beim VfB hat der VCO gleichzeitig seine Abschiedstournee eingeläutet. Bereits am 2. Februar bestreiten die Berliner ihr letztes Saisonspiel. „Neun Partien in dieser kurzen Zeit werden für unsere Jungs sicher eine ganz schöne Belastung“, weiß Trainer Harbrecht. „Aber ich bin optimistisch, dass sie das mit vollem Einsatz meistern werden.“ Traditionell läuft der VCO im dritten Durchgang zu großer Form auf, sechs der neun Sätze wurden hier eingefahren. Allerdings müssen die Gäste auch beim VfB ohne echten Diagonalspieler auflaufen. Nach Tim Dobbert hat es jetzt auch Daniel Malescha erwischt – er hat sich in Dresden einen doppelten Bänderriss zugezogen. Georg Escher, der seine Sache gegen die Netzhoppers gut erledigte, dürfte Malescha wohl auch am Bodensee vertreten.

Ein ganz anderes Kaliber hat dann allerdings der TV Bühl, der am Samstag bei den „Häflern“ eine beeindruckende Serie zu verteidigen hat: Der Tabellensechste, punktgleich mit Evivo Düren und dem Moerser SC, verlor lediglich eine der vergangenen sechs Partien. Zwei Tage vor Weihnachten unterlag der TVB mit 1:3 beim Vizemeister Generali Haching. Allerdings zog sich die Mannschaft von Ruben Wolochin dabei achtbar aus der Affäre, erwischte einen Start nach Maß und entschied den ersten Satz für sich. Zudem ist Außenangreifer Joel Bruschweiler wieder fit: Nach seiner schweren Knieverletzung stand der Schweizer in Haching erstmals wieder in der Startsechs und zeigt dabei, wie wichtig er für sein Team ist. „Die Pause war sehr gut für uns“, betont Trainer Wolochin. „Friedrichshafen ist aber klarer Favorit. Wir können in diesem Spiel viel lernen.“

Mit Sebastian Krause habe sich der VfB vor allem im Angriff sehr gut verstärkt. „Wir spielen gegen ein Top-Team, aber an einem guten Tag, an dem wir auch eine Top-Leistung abrufen können, kann das Ergebnis für Bühl positiv sein.“ Und die Gäste haben eine klare Marschroute ausgegeben: Ein Platz unter den besten sechs Teams ist das Ziel für die zweite Saisonhälfte.

Aus dem Wiedersehen mit ihrem ehemaligen Co-Trainer Aurel Vlaicu wird es allerdings nichts für die Bühler Volleyballer: Der 43-jährige Rumäne hat vor Kurzem den VfB verlassen, weil er ein Angebot des rumänischen Erstligisten Remat Zalau angenommen hat. Doch auch ohne Vlaicu sollte es am Wochenende zu zwei Siegen reichen. Schließlich will der VfB den Anschluss an Tabellenführer Berlin Recycling Volleys und Verfolger Generali Haching nicht verlieren.