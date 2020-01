VfB-Volleyballer starten mit glattem Sieg ins neue Jahr

Nikola Gjorgiev liebt sie, diese Phasen des Volleyballspiels, in denen seinem Team einfach alles gelingt. Dann ist er in seinem Element, dann dient er seiner Mannschaft als Verstärker und als Anführer. 17 Punkte machte der Diagonalangreifer des VfB Friedrichshafen zum Rückrundenauftakt in der Bundesliga beim 3:0 (25:14, 25:21, 25:23) gegen die Volleyball Bisons aus Bühl. Und nach jedem Punkt brüllte der Mazedonier seine Freude nur so heraus.

Die Bühler haben ein paar sehr gute Spieler, aber wir haben sie heute nicht zur Entfaltung kommen lassen. Trainer Michael Warm

Auch VfB-Trainer Michael Warm hätte sich wohl keinen schöneren Start ins neue Jahr wünschen können. In der abgelaufenen Saison war es dem VfB nicht immer gelungen, die Spannung hochzuhalten. Warm zeigte sich deshalb äußerst zufrieden - vor allem mit dem Angriff. „Unser Angriffsspiel war heute sehr lebendig über das ganze Spiel. Uns ist es gelungen, den Druck hochzuhalten. Die Bühler haben ein paar sehr gute Spieler, aber wir haben sie heute nicht zur Entfaltung kommen lassen. Genau so einen Start haben wir uns vorgestellt."

Führung wechselt immer wieder

Dabei begann der VfB vor 1100 Zuschauern in der ZF-Arena zunächst einmal unkonzentriert. Fehler von Markus Steuerwald und Tomas Krisko verschafften Bühl den ersten Vorsprung (2:4). Dann aber kam der VfB immer besser ins Spiel, lag bei der ersten technischen Auszeit mit 8:6 vorne - und hielt die Bühler bis zur nächsten Auszeit (16:13) auf Abstand. Und plötzlich schien dem VfB eben alles zu gelingen: Schöne Angriffe von Gjorgiev und Rares Balean vergrößerten den Abstand, ebenso ein schöner Einzelblock von Brendan Schmidt (22:14). Dass Bühl nun begann, ungenau anzugreifen tat sein Übriges. Beim Stand von 24:14 schlug Joe Worsley schließlich zum Satzball auf, Nikola Gjorgiev donnerte ihn gekonnt in den gegnerischen Block und von dort ins Aus.

Vier Versuche bis zum Satzende

Der zweite Satz begann, wie der erste aufgehört hatte. Furios legte der VfB vor. Immer wieder war es Gjorgiev, der seine Angriffe durchbrachte (7:4). Doch es war eben nicht er allein. Auch Mote punktete in dieser Phase (10:7), ebenso wie Schmidt (13:10). Ein Ass von Balean zwang den gegnerischen Trainer Johan Verstappen schließlich zu einer Auszeit (14:10). Doch den Lauf konnte er damit nicht stoppen. Auch wenn der VfB am Ende vier Versuche brauchte, den Satz zu beenden: Den ersten Satzball schlug Rares Balean ins Netz, den zweiten Nikola Gjorgiev ins Seitenaus, den dritten versenkte Tomas Krisko im Bühler Block, den vierten verwandelte Rares Balean schließlich zum Satzgewinn.

Nach Wochen der Verletzungspause bekam Jakob Günthör im dritten Satz seinen Einsatz. Doch zunächst gelang Bühl die Führung (2:4). Erst rutschte Krisko bei der Annahme weg, dann schlug Rares Balean ins Seitenaus. Er war es auch, der die Friedrichshafener beim 8:7 schließlich wieder in Führung brachte. Trotzdem blieb der Satz eng. Die Führung wechselte immer wieder. Jakob Günthör brachte dem VfB schließlich den Matchball. Rares Balean donnerte den zweiten Ball in die Bühler Spielhälfte.

Ein Start nach Maß für die Volleyballer des VfB Friedrichshafen. „Dieser Sieg war super wichtig“, sagte Warm dann noch. "Es sind zwar nur drei Punkte, aber es sind eben drei Punkte, die wir gut gebrauchen können.“