VfB-Volleyballer starten bereits mit den Dauerkarten

Fans des Volleyball-Bundesligisten VfB Friedrichshafen können sich ab sofort eine Dauerkarte für die Saison 2022/23 sichern. Ab 132 Euro können sich Erwachsene laut Mitteilung ein Ticket für mindestens elf Spiele in der Bundesliga in der neuen Heimspielstätte am Bodensee-Airport sichern – Play-offs und mögliche Pokalheimspiele inklusive.

„Man hat gleich gemerkt, dass sich die Fans nach zweijähriger Abstinenz wieder auf die Heimspiele in Friedrichshafen freuen“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt laut Mitteilung. Obwohl der Hangar R noch nicht zu einer Volleyball-Arena umgebaut ist, haben sich die Verantwortlichen Gedanken gemacht. Die Haupttribüne wurde in zwei Kategorien eingeteilt, oben und unten. Zusätzlich wird es einen Fanblock mit Stehplätzen an einer Stirnseite geben. „Wir können den Fans jetzt noch keine konkreten Plätze zuweisen“, meint Späth-Westerholt. „Aber wir können Plätze in der jeweiligen Kategorie garantieren.“

Die Champions-League-Partien sind nicht inklusive, da diese Spiele unter Umständen in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ausgetragen werden. Jeder Dauerkarteninhaber soll aber laut VfB bis zu 25 Prozent Rabatt für ein Ticket in der Champions League bekommen. Eine Dauerkarte in der Kategorie eins – der unteren Tribünenhälfte – kostet für einen Erwachsenen 209 Euro (ermäßigt 187 Euro, Kinder 77 Euro). In der oberen Tribünenhälfte sind es 165 Euro (ermäßigt 143 Euro, Kinder 55 Euro). Ein Stehplatz kostet 132 Euro (ermäßigt 110 Euro, Kinder 55 Euro). Es gibt zudem vergünstigte Familientickets.

Die Tickets können online (www.vfb-volleyball.de) oder am Montag und Dienstag von 10 bis 17 Uhr in der Geschäftsstelle (Neue Messe 3, Einfahrt gegenüber Zeppelin-Hangar) gekauft werden.