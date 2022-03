VfB-Volleyballer starten als Pokalsieger mit Rückenwind ins Viertelfinale

Die weiteren Duelle im Play-off-Viertelfinale der Volleyball-Bundesliga: Berlin Recycling Volleys – Helios Grizzlys Giesen (So., 17.30 Uhr); SWD Powervolleys Düren – Netzhoppers KW-Bestensee (So., 15 Uhr); United Volleys Frankfurt – SVG Lüneburg (So., 15 Uhr). Alle Spiele werden live beim Streamingdienst Twitch übertragen.