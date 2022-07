VfB-Volleyballer müssen im Pokal doch nicht gegen Berlin ran

Nach der Auslosung des DVV-Pokals haben sich beim VfB Friedrichshafen Anfang Juli sicherlich einige kurz schütteln müssen. Der Titelverteidiger bekam für das Achtelfinale den schwersten deutschen Gegner zugelost – den amtierenden deutschen Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys. Doch jetzt kam alles doch noch anders: Weil die United Volleys Frankfurt keine Lizenz für die Bundesliga bekommen haben und auch nicht im Pokal starten, wurde in Teilen neu ausgelost. Die Häfler bekommen nun einen auf dem Papier viel leichteren Gegner, starten allerdings auswärts.

Die neue Auslosung ist am 4. August

Der VfB Friedrichshafen verliert laut Mitteilung der Häfler sein Heimrecht im Achtelfinale des Pokals und trifft nun am 5. oder 6. November nicht zu Hause auf Berlin, sondern auswärts auf einen der Regionalpokalsieger. Auch die Berliner dürfen sich auf einen neuen Pokalgegner einstellen. Die Auslosung ist am 4. August im Büro der Volleyball-Bundesliga in Berlin.

Den United Volleys Frankfurt wurde in der vergangenen Woche aus wirtschaftlichen Gründen die Lizenz für die Volleyball-Bundesliga verweigert. Die höchste deutsche Spielklasse geht damit in der neuen Saison nur noch mit neun Mannschaften an den Start. Ohne Lizenz dürfen die Frankfurter auch nicht im DVV-Pokal starten – sie hatten eigentlich den Regionalpokalsieger Nord als Gegner zugelost bekommen. Diesen Regionalpokalsieger mit einem Freilos ins Viertelfinale zu schicken ist nicht möglich.

Komplizierte Pokalspielordnung

Denn nun wird es ein bisschen kompliziert: Der VCO Berlin nimmt als Bundesligist eine Sonderrolle ein und darf nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen. Der Olympiastützpunkt geht alle zwei Jahre mit einem Sonderspielrecht und einem ganz jungen Team in der Bundesliga an den Start, für den Pokal gilt dieses Sonderspielrecht nicht. Nach dem Aus von Frankfurt gibt es daher nur noch acht Erstligisten, die um den Titel im DVV-Pokal kämpfen können. Für diesen Fall sieht die Pokalspielordnung vor, dass es acht Regionalpokalsieger in der Auslosung gibt. Bei der Auslosung mit Frankfurt hatte es nur sieben Regionalpokalsieger gegeben.

Also muss in Teilen neu ausgelost werden. Das wirkt sich auf drei Partien aus. Der VfB Friedrichshafen verliert sein Heimrecht und spielt nicht direkt gegen Berlin. Stattdessen tragen die Häfler um Kapitän Dejan Vincic ihr Achtelfinale genauso wie die Berliner bei einem Regionalpokalsieger aus. Da nun die Regionalpokalsieger Ost und Süd beide qualifiziert sind und die Teilnahme am DVV-Pokal nicht separat ausspielen müssen, ist auch die Begegnung der Netzhoppers KW-Bestensee betroffen. „Es ist extrem schade, dass Frankfurt nicht mehr Teil von Liga und Pokal ist“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. „Dieser Umstand führt aber dazu, dass nun stattdessen alle Regionalpokalsieger ihr Spiel gegen einen Bundesligisten bekommen.“

VfB-Geschäftsführer hofft auf ein erneutes Duell im Finale

Am 4. August um 9 Uhr wird neu gelost. Im ersten Topf befinden sich die Regionalpokalsieger Nord, Süd und Ost. Im zweiten Topf sind Friedrichshafen, Berlin und KW-Bestensee. Die restlichen fünf bereits ausgelosten Partien bleiben bestehen. Dass Friedrichshafen nun nicht schon früh auf den ewigen Konkurrenten aus Berlin trifft, hat für Späth-Westerholt zwei Seiten. „Einerseits haben wir nun nicht die Möglichkeit, den vielleicht größten Konkurrenten um den Titel zu Hause zu empfangen“, sagt er. „Andererseits würden wir Berlin auch wieder gern im Finale in Mannheim treffen und diese Möglichkeit besteht nun weiter.“

Theoretisch kann gegen die Entscheidung der VBL und des Bundesspielwarts der Deutschen Volleyball-Verbands (DVV), teilweise neu auszulosen, innerhalb von 14 Tagen Einspruch eingelegt werden.