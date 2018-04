Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben bereits nach zwei Spielen das Halbfinale um die deutsche Volleyballmeisterschaft erreicht (Modus „best of three“. Nach dem 3:0 im Hinspiel in der ZF-Arena gab es auch im Rückspiel in Bühl für den TVB keine Chance. Nur im ersten Satz (25:23) hielten die Bisons mit, danach lief es für den VfB wie geschmiert (25:16, 25:16). „Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel, aber wir haben den Gegner dominiert und zu Fehlern gezwungen“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen. Außenangreifer David Sossenheimer (17 Punkte) und Mittelblocker Andreas Takvam waren mit 17 beziehungsweise 12 Punkten die besten Scorer. Wichtiger als die Punkte ist die Angriffsquote. Sossenheimer hatte 76 Prozent, Takvam 80 Prozent. Ansonsten schonte Heynen wieder ein paar Spieler, rotierte erfolgreich. Es war der 37. Saisonsieg. Der VfB trainierte am Ostermontag zweimal und fuhr am Dienstag nach Kedzierzyn (Polen) zum Hinspiel der Champions League gegen den polnischen Meister Zaksa.

Alle anderen Teams, die das erste Spiel gewonnen haben, müssen dagegen nachsitzen. Die 1:3-Niederlage (22:25, 25:22, 25:21, 25:27) von Meister Berlin in Lüneburg überrascht doch etwas. BR Volleys Manager Kaweh Niroomand war bedient: „Das war einfach nicht gut. Wir waren von unserer Normalform weit entfernt. Wenn man im ersten Satz mit vier oder fünf Punkten führt, musst man den Vorsprung nach Hause bringen. Auf diese Weise haben wir die Lüneburger aufgebaut und danach haben sie richtig gut gespielt.“ Kapitän Robert Kromm richtete den Blick indes direkt nach vorn: „Lüneburg war einfach besser. Die Sätze waren knapp und Lüneburg hat mit der Unterstützung der eigenen Fans am Ende gewonnen. Ich bin aber optimistisch, dass uns das daheim auch wieder gelingt.“

Nach dem Sieg am Mittwoch in der Fraport Arena gab es am Samstag für die United Volleys Rhein-Main eine deutliche 0:3 (20:25, 26:28, 21:25)-Auswärtsniederlage gegen den TSV Herrsching. Die Bayern, die wiederum nicht in ihrer angestammten, aber zu niedrigen Nikolaushalle antreten durften, präsentierten sich vor 1000 Zuschauern am Ausweichspielort Vilsbiburg deutlich aggressiver und konsequenter als im Hinspiel. „Wir haben sehr viel Energie reingehängt, aber es ist uns nicht gelungen, dem Druck standzuhalten, das muss man so sagen“, meintee Chefcoach Michael Warm.

Am Sonntag in der Arena Kreis Düren fällt die Entscheidung: Dann fällt im Viertelfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft die Entscheidung zwischen den SWD Powervolleys Düren und den Hypo Tirol Alpen Volleys Unterhaching. Nach dem 3:1 im Hinspiel hat Düren das Rückspiel in Innsbruck mit 1:3 verloren. 12:25, 18:25, 27:25, 19:25 lauteten die Sätze in der zweiten Partie.Vorentscheidend in Satz vier und damit letztlich im Spiel war ein Zwischenspurt der Alpen Volleys mit einem Block gegen Westphal, einen Verhoeff-Gegenangriff und einem Angriffsfehler von Firkal, der die Gastgeber auf 20:15 enteilen ließ. Diesen Rückstand konnte Düren nicht mehr aufholen.

Jetzt gilt der Fokus dem Entscheidungsspiel am Sonntag um 14.30 Uhr in der Arena Kreis Düren. Der Sieger zieht ins Halbfinale ein. „Wir müssen aus diesem Spiel die richtigen Schlüsse ziehen und uns in der Trainingswoche das Selbstvertrauen erarbeiten, das wir im ersten Spiel gezeigt haben“, sagte Falter.