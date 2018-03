VfB-Volleyballer müssen sich gegen Herrsching strecken

Die Unglaubliche Siegesserie der VfB-Volleyballer geht weiter. Der TSV Herrsching war nahe am Tiebreak dran, doch ein toller Abwehrball von Martin Atanasov vollendete Andreas Takvam zum 31:29 und letztendlich zum 3:1 (25:29, 25:15, 23:25, 31:29). 2039 Zuschauer in der ZF-Arena ein emotionsgeladenes Bundesligaspiel mit tollen Ballwechseln.

Vital Heynen strahlte über beide Backen. Das Spiel gegen den TSV Herrsching hatte nicht einmal begonnen. Der Trainer des VfB Friedrichshafen freute sich über die Genesung von Außenangreifer und Schlüsselspieler David Sossenheimer. Der 21-Jährige wird zum Pokalfinale in Halle am 4. März in Mannheim fit sein. Während der VfB-Tross am Dienstag nach Ankara zum letzten Champions-Leaguespiel der Gruppenphase fliegt, bleibt Sossenheimer in Friedrichshafen, um mit Co-Trainer Radomir Vemic zu trainieren.

Gegen Herrsching spielten Simon Tischer, Daniel Malescha, Andreas Takvam, Martin Atanasov, Jakob Günthör, Scott Kevorken und Libero Markus Steuerwald. Zwei Sätze lang setzte der VfB die Akzente und gewann sie deutlich mit 25:19, 25:15. Vielleicht lief in Satz zwei alles etwas zu glatt. Der dritte Durchgang ging dann an die Gäste. Bis zum 6:4 führte der VfB, danach spielte Herrsching mutiger und belohnte sich selbst. „Wir haben uns ins Spiel zurückgekämpft und der VfB zeigte im Angriff Schwächen“, sagte Herrschings Diagonalangreifer Christoph Marks. In der Tat lag der VfB nach dem 6:6 immer zurück und es war Andre Brown, der den dritten Satzball verwandelte.

Vital Heynen schwor in der Puase vor dem vierten Durchgang seine Mannschaft wieder ein. Bis zum 8:7 blieb Herrsching dran, danach zog der VfB davon: 12:8, 16:9, 22:17. Keiner der 2039 Zuschauer hätte zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass der Satz noch spannend werden würde. „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht“, sagte VfB-Trainer Vital Heynen. Die Häfler brauchten am Ende sechs Matchbälle, um 3:1 zu gewinnen. Für viel Diskussionsstoff auch nach der Partie sorgten die beiden Unparteiischen Knebel und Geukes mit ihren umstrittenen Entscheidungen. „Sie haben keine Mannschaft bevorzugt“, meinte Herrschings Außenangreifer Tom Strohbach.

Es war der 18. Bundesligasieg des VfB und insgesamt der 29. Saisonsieg. Als beste Spieler wählten die Trainer Andre Brown bei Herrsching und Martin Atanasov, der bei Friedrichshafen sein Startdebüt feierte und mit 21 Punkten zweitbester Scorer hinter Diagonalangreifer Daniel Malescha (23) war..