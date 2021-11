VfB-Volleyballer laden eigene Fans ein

Schließung der ZF-Arena, der Umzug in die Messe Friedrichshafen sowie in die Ratiopharm-Arena Ulm/Neu-Ulm, und dazu kam pandemiebedingt ein Jahr komplett ohne Zuschauer: Die Fans des VfB Friedrichshafen mussten sehr viel schlucken in den vergangenen Monaten. Vor allem gab es wenige Möglichkeiten, das Häfler Team kennenzulernen. Das will der deutsche Rekordmeister der Volleyball-Bundesliga nun ändern – mit einem öffentlichen Training am Samstag, 27. November, ab 15.30 Uhr in der Messehalle B4 in Friedrichshafen.

„Die Fans werden die Möglichkeit haben, zu sehen wie die Mannschaft arbeitet und sie können danach – mit Abstand – auch Fragen an Trainer und Spieler stellen“, wird der VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt in der Vereinsmitteilung zitiert. Der Club will auch zeigen, was er in der Messehalle B4 „geschafft hat“. Dort trainiert der VfB seit Ende Oktober – ein Hallendrittel mit Kraftraum und Trainingsfeld steht dem Team von Trainer Mark Lebedew hier zur Verfügung. Die Partien trägt der VfB trotzdem in der Ratiopharm-Arena aus. „Die B4 ist für das Training optimal, aber für Spieltage wäre sie zu klein“, meint Späth-Westerholt. „Wir sind sehr glücklich, dass diese Tandemlösung jetzt funktioniert und auch die Spieler sind zufrieden mit der Situation.“

Zeichen der Wertschätzung

Der Geschäftsführer weiß aber, dass die Situation für Fans nicht leicht ist und schätzt es, dass sie den Weg nach Neu-Ulm auf sich nehmen, um das Team bei Heimspielen zu unterstützen. Als Zeichen dafür bietet der VfB das öffentliche Training am Samstag, 27. November, ab 15.30 Uhr in der Messehalle B4 an.

Interessierte können sich per E-Mail an support@vfb-volleyball.de anmelden. Voraussetzung für den Eintritt ist eine vollständige Impfung oder der Nachweis einer Genesung nach einer Corona-Infektion. Bei Schülern reicht die Vorlage eines Schülerausweises. Zusätzlich ist in der kompletten Halle das Tragen einer FFP2-Maske Vorschrift. Anmeldeschluss ist der 25. November. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.