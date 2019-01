VfB-Volleyballer gegen Rottenburg vor Pflichtsieg

Zum dritten Mal innerhalb einer Woche schlagen die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Samstag, 19. Januar (19.30 Uhr), in der Häfler ZF-Arena auf. Zu Gast beim Tabellendritten ist der TV Rottenburg, der in der laufenden Bundesligasaison erneut gegen den Abstieg spielt.

Erst zwei Siege – gegen die Netzhoppers KW und jüngst am Dienstag zu Hause gegen den VCO Berlin – konnte die Mannschaft von TVR-Cheftrainer Hans Peter Müller-Angstenberger überhaupt verbuchen. In den restlichen neun Pfichtspielen kassierte die schwäbische Ligakonkurrenz der Häfler Volleyballer Dreisatzniederlage auf Dreisatzniederlage. Ganze zwei Durchgänge konnten die Rottenburger, in deren Reihen mit dem Außenangreifer Idi der Ex-Publikumsliebling des VfB steht, bislang für sich entscheiden. Auch im zweiten Aufeinandertreffen wolle man „als Underdog so lange wie möglich dagegenhalten“, lautet die Kampfansage von TVR-Diagonalangreifer Johannes Mönnich.

Mit dem Schwaben-Derby am Samstagabend in Friedrichshafen wird die Rückrunde in der Volleyball-Bundesliga eingeläutet. Nur ganz langsam lichtet sich das VfB-Lazarett. Markus Steuerwald und David Sossenheimer sind gar nicht oder nur bedingt im Einsatz. Bei Daniel Malescha sieht VfB-Cheftrainer Vital Heynen Fortschritte, bei Andreas Takvam „sieht es ganz gut aus“.