Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen leben noch. Nach dem 3.2-Sieg im vierten Spiel der Finalserie „best of five“ in der Max-Schmeling-Halle in Berloin gibt es am Mittwoch in Friedrichshafen ein fünftes Spiel um die deutsche Meisterschaft. Der VfB führte bereits mit 2:0 (25:19, 33:21), danach glich Berlin zum 2:2 aus (25:22, 25:19). Im Tiebreak führte der VfB immer mit zwei, drei Punkten und brachte den knappen Vorteil über die Zeit (15:13). Athanasios Protopsaltis verwandelte den zweiten Matchball. Damit gibt es am Mittwoch (20 Uhr, ZF-Arena) ein fünftes und entscheidendes Spiel. Stelian Moculescu, der am Sonntag 68 Jahre alt wurde, wurde von seinem Team nicht beschenkt.