VfB-Volleyballer erwarten das Teams aus Rzeszów

Die polnische Volleyball-Liga zählt in Europa zu den stärksten. Das haben sowohl die Sponsoren als auch die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten erkannt. Deshalb gibt es viele reiche Menschen, die diesen Sport unterstützen und die Spiele werden regelmäßig live ausgestrahlt. Eines der Top-Teams ist am Mittwoch im Achtelfinale der Champions League beim VfB Friedrichshafen zu Gast (20 Uhr). Der Tabellenzweite Asseco Resovia Rzeszów hat aber großen Respekt vor dem VfB.

Als die polnische Plus Liga auf 14 Mannschaften aufgestockt wurde, da dachten viele, dass das sportliche Niveau darunter leiden würde. Die Kritiker wurden eines Besseren belehrt. „Von den ersten sechs Mannschaften: Belchatow (61 Punkte), Rzeszów (61), Wegiel (51), Gdansk (51), Lubin (46) und Bydgoszcz (46) können alle um die Meisterschaft mitspielen“, sagt Jochen Schöps, Diagonalangreifer von Asseco Resovia Rzeszów und früherer Spieler beim VfB Friedrichshafen. Der Punktestand drückt nicht das wahre Leistungsvermögen der Teams aus. In den Play-offs werden die Karten so oder so neu gemischt. Es beginnt alles bei null.

Asseco Resovia Rzeszów kommt mit zwei Liga-Siegen nach Friedrichshafen. Beim Tabellensechsten Bydgoszcz gewann das Team am vergangenen Mittwoch mit 3:1. Am Samstag gab es gegen den Vierten Gdansk ebenfalls einen 3:1-Erfolg. Bei der Auswärtspartie spielte Schöps die Sätze eins, drei und vier und machte 14 Punkte. Dawid Konarski musste in Satz zwei ran. Er machte keinen Punkt und hatte einen Angriffswert von null Prozent (drei Angriffsbälle, dreimal geblockt). Kein Wunder, dass der deutsche Nationalspieler wieder kam. Bester Scorer in Bydgoszcz vor 5000 Zuschauern war Außenangreifer Marko Ivocic mit 24 Punkten. Alle Sätze waren hart umkämpft, das Spiel dauerte über zwei Stunden. Bei der Heimpartie am Samstag gegen Gdansk war Schöps mit 19 Punkten zweitbester Scorer des Teams. Besser war der bulgarische Außenangreifer Nikolay Penczev mit 21 Punkten.

In Rzeszów spielt ein zweiter ehemaliger VfB-Spieler: Zuspieler Lukas Tichacek. Beim Heimspiel durfte er nicht ran, am vergangenen Mittwoch spielte er die Sätze drei und vier mit Jochen Schöps. „Das ist selten, dass wir zusammenspielen, weil in Polen nur drei Ausländer spielen dürfen“, betont Schöps. Der Diagonalangreifer hat meistens einen polnischen Zuspieler, Tichacek einen polnischen Diagonalangreifer.

Das heißt, dass beide nicht eingespielt sind und ob beide am Mittwoch in Friedrichshafen in der Stammformation sein werden ist eher fraglich. Der aktuelle polnische Tabellenzweite hat einen ausgeglichenen Kader und kann derzeit aus dem Vollen schöpfen. Cheftrainer Andrzej Kowal hat aber größten Respekt vor dem deutschen Vizemeister. In der Gruppenphase der Champions League verlor Rzeszów zu Hause gegen Berlin mit 0:3. In der Bundeshauptstadt siegten Jochen Schöps und Co. mit 3:2. Diese beiden Ergebnisse zeigen, dass der VfB Friedrichshafen eine reelle Chance hat, ins Viertelfinale einzuziehen.

Der Modus in den Play-offs ist folgender: Gewinnt eine Mannschaft mit 3:0 oder 3:1 und verliert sie das Rückspiel mit 0:3 oder 1:3 dann gibt es einen „Golden Set“, der bis 15 geht. Gewinnt ein Team deutlich und verliert es mit 2:3 dann gibt es keinen Entscheidungssatz. Das heißt, da es im Volleyball kein Unentschieden gibt, erhält die siegreiche Mannschaft bei einem 3:0 oder 3:1 drei Punkte, der Gegner geht leer aus. Bei einem 3:2 gibt es zwei Punkte für den Sieger einen für den Verlierer. Danach richtet sich die Zählweise in den Play-offs. Gewinnt eine Mannschaft aber beide Spiele, dann ist alles klar.

Zurück zur Beliebtheit des Volleyballs in Polen. Als die Nationalmannschaft 2006 in Japan überraschend Vizeweltmeister wurde, da wurden alle hellhörig: Sponsoren und das Fernsehen. Neun Jahre später ist dieser Sport in den Medien sehr gut vertreten. Davon kann Deutschland nur träumen.