VfB-Volleyballer aus Friedrichshafen holen erneut den Pott

Schneller als gedacht hat der VfB Friedrichshafen das DVV-Pokalfinale für sich entschieden. 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) hieß es am Ende für die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Vital Heynen nach knapp 90 Minuten gegen die SVG Lüneburg. Lediglich im ersten Satz verlief die Partie in der SAP Arena in Mannheim auf Augenhöhe. Beim 9:11 aus Häfler Sicht nahm Heynen die erste Auszeit,

Hier starteten die Norddeutschen furios, die beiden Kanadier Cody Kessel (über Außen) und Diagonalangreifer Ryan Sclater hielten Lüneburg zunächst im Spiel und drehten den Rückstand (3:5) in eine zwischenzeitliche Führung (12:9, 15:12). In dieser Phase leisteten sich die Häfler zu viele Aufschlagfehler. Doch nach dem 20:16 wollte bei den Lüneburgern einfach nichts mehr funktionieren. Zwei Angriffe von VfB-Mittelblocker Philipp Collin brachten die Häfler wieder auf 20:18, die schließlich zum 21:21 ausglichen und über einen wunderbaren Lob von Außenangreifer David Sossenheimer wieder vorne lagen. Als Sclater seinen Service versemmelte, hatte Friedrichshafen den ersten Satzball. Sossenheimers Aufschlag brachte die Annahme von Lüneburg nicht unter Kontrolle, der VfB holte mit 25:23 den ersten Durchgang.

Der startete nach Wiederbeginn durch, während es für die Norddeutschen zu Beginn des zweiten Durchgangs gar nicht gut lief. Schnell nahm SVG-Chefcoach Stefan Hübner seine Auszeiten (5:2, 11:6 – VfB), während die Häfler routiniert ihr Programm abspulten. „Im Satz zwei haben wir das Spiel kontrolliert“, meinte Vital Heynen, dessen Schützlinge sich über 12:6 schnell auf 20:12 absetzten. Jakob Günthör war es vorbehalten, den Punkt zum zweiten Satzgewinn des alten und neuen Pokalsiegers beizusteuern.

Auch der abschließende Satz war eine schnelle Angelegenheit zugunsten von Friedrichshafen. Nach anfänglichem Rückstand (5:8) kam Athanasios Protopsaltis zum Aufschlag - wenig später führte der VfB mit 11:8 und lag einige Minuten später mit 18:13 vorentscheidend vorne. Nur noch selten setzten sich die Lüneburger im Angriff durch, den Häflern gelang nun fast alles. Gleich den ersten Matchball verwerteten die Häfler zum Dreisatzerfolg.

„Beide Mannschaften sind nervös gestartet. Danach haben wir zunächst gut gespielt. Wir konnten das Niveau später jedoch nicht halten“, meinte Stefan Hübner nach Spielschluss zur Dreisatzniederlage. „Das Spiel war eindeutiger als der Leistungsunterschied zwischen beiden Seiten ist“, so VfB-Libero Markus Steuerwald über den dritten Pokalsieg von Friedrichshafen in Folge.

