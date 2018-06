VfB-Volleyball: Absteiger empfängt Aufsteiger

Saisonstart für die Volleyballabteilung des VfB Friedrichshafen. Das erste Spiel der Damen 1 in der Oberligaspielzeit wird zudem das letzte auf dem Hauptfeld der ZF Arena sein.

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga trägt die Damenmannschaft zukünftig die Heimspiele wieder in Halle 4 aus. Zur Saisoneröffnung am Samstag, 26. September, empfangen die Häflerinnen den TSF Ditzingen um 19.30 Uhr in der großen Arena.

Hier will das neu formierte Team mit seinem neuen Trainer Daniel Lehle und dem bewährten Co-Trainer Helmut Zirk dem Aufsteiger die ersten Punkte abluchsen. Leicht wird es allerdings nicht werden, denn der VfB ist noch in der Aufbauphase. „Wir möchten die ersten Spieltage nutzen, um unsere Schwächen auszuloten und zu verbessern und Stabilität in das Mannschaftsgefüge bringen“, sagt Lehle, der gleichzeitig neuer sportlicher Leiter des weiblichen Bereichs ist.

Der Aufbau und die Integration von Jugendspielerinnen ins Oberligateam sind ihm ebenso wichtig wie ein strukturierter Aufbau der Nachwuchsteams. Neben den Damen 1 (Oberliga) und den Damen 2 (A-Klasse) hat der VfB Friedrichshafen dieses Jahr erstmals eine Damen 3 in der B-Klasse gemeldet, um jungen Spielerinnen möglichst viel Spielpraxis zu bieten. Dort geht’s am nächsten Wochenende los.

Die U16-Jugend startet bereits am Samstag, 26. September, und tritt in Bad Waldsee gegen TG Bad Waldsee 1 und 2 an. Dabei muss der VfB fortan auf Josefine Quell verzichten. Die talentierte Spielerin hat zum Bundesstützpunkt nach Stuttgart gewechselt. „Die Entscheidung, nach Stuttgart zu gehen, war absolut richtig“, begrüßt Daniel Lehle den Schritt. „Unser Ziel ist es jedoch, in diesem Bereich aufzuholen, damit talentierte Spielerinnen nicht den Verein wechseln müssen. Mit der neuen U16 unter Helmut Zirk wollen wir jetzt damit anfangen“, so Lehle. (gus)