VfB verpasst den dritten Turniersieg in Folge

- In Höchst (Vorarlberg) hat die Internationale Vorarlberger Meisterschaft der Altersklassen im Hallenfaustball stattgefunden. In drei Altersklassen wurden die Titelträger 2018 ausgespielt. In der Kategorie M35+ traf Titelverteidiger VfB Friedrichshafen auf den SVD Diepoldsau-Schmitter aus der Schweiz und Gastgeber TS Schwarzach.

Im Gegensatz zum Vorjahr verlief die Vorrunde diesmal wenig verheißungsvoll. In der Auftaktpartie setzte es eine klare 0:2 (7:11, 6:11) Niederlage gegen den SVD Diepoldsau. Und in der zweiten Partie teilte man sich mit Gastgeber Schwarzach die Punkte (14:12, 7:11). Der direkte Finaleinzug wurde damit verpasst und so galt es nun alle Kräfte für das Halbfinale gegen Schwarzach zu mobilisieren.

Hier lieferten sich beide Teams einen intensiven Kampf ums Finalticket. Nach hartem Kampf sicherte sich Gastgeber Schwarzach den ersten Satz. Der VfB konterte in Durchgang zwei zum Satzausgleich. Zu einem wahren Krimi entwickelte sich dann der im Modus „Best-of-Five“ ausgespielte Entscheidungssatz. Beim Stand von 2:2 war die Spannung in der Halle fast mit den Händen greifbar.

Die druckvolle Angabe des VfB konnte die Schwarzacher Defensive abwehren und das Zuspiel sogar noch in Leinennähe bringen. Der österreichische Angreifer wollte nun mit einem brachialen Angriffschlag die Entscheidung erzwingen. Allerdings landete der Ball deutlich außerhalb des Spielfeldes und der VfB Friedrichshafen zog ins Finale ein.

Hier wollte man sich bei Diepoldsau für die Vorrundenniederlage revanchieren und zum dritten Mal in Folge den Turniersieg holen. Dass daraus nichts wurde, lag vor allem am ehemaligen Schweizer Nationalspieler Manuel Sieber. So boten die Seehasen den Eidgenossen im ersten Satz lange Paroli und mussten sich erst in der Verlängerung geschlagen geben. Im zweiten Satz jedoch legte Diepoldsau noch einmal eine Schippe drauf und sicherte sich souverän den Turniersieg. Die Trauer über den verpassten Tripple-Sieg hielt jedoch nicht lange an. Auch in der Altersklasse M45+ holten zwei Häfler eine Silbermedaille. Jens Krüger und Reiner Müller mussten sich mit dem TSV Mühlhofen nur dem STV Montlingen geschlagen geben.