VfB und Tettnang trennen sich unentschieden

Lange waren die Tischtennisspieler des VfB Friedrichshafen im Bezirksklassen-Derby gegen den TTC Tettnang in Rückstand. am Ende sicherten sie sich knapp ein Unentschieden. Das Tettnanger Schlussdoppel Mutzel/Cilek hatte gegen Eisele/Ahner im Entscheidungssatz mit 9:11 das Nachsehen. Mit dem 8:8 waren dann letztendlich aber beide Mannschaften zufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung. In seinem zweiten Spiel gegen den ersatzgeschwächten SV Ettenkirch siegte der VfB mit 9:7 und steht jetzt mit 15:13 Punkten auf Platz fünf in der Tabelle. Der TTC Tettnang empfing derweil den SV Blitzenreute. Bei einer 8:7-Führung mussten die Schlussdoppel wieder ran. Hierbei hatten Mutzel/Cilek das Nachsehen und es gab wieder ein 8:8-Unentschieden. Damit bleiben die Tettnanger auf Platz sieben, zwei Punkte vor dem Relegationsplatz. In der Kreisliga A musste die zweite Herrenmannschaft bei Oberteuringen I antreten. Bei den Eröffnungsdoppeln sorgten Stefan Wagner/Holger Hübner und Stefan Merath/Marius Gasper für die 2:1-Führung. Im weiteren Spielverlauf punkteten nur noch Hübner und Merath. Nach der 4:9-Niederlage bleiben sie auf dem vorletzten Tabellenplatz.