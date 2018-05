VfB U23 bringt Brochenzell erste Saisonniederlage bei

Der Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A2, Brochenzell, ist doch zu schlagen. Am Mittwochabend setzte sich die VfB U23 mit 2:1 durch. Es war die erste Saisonniederlage für den VfL. Ein Achtungserfolg gelang dem FC beim 0:0 zu Hause gegen Lindau.

Die erste Saisonniederlage kassierte Tabellenführer VfL Brochenzell am Mittwochabend gegen die Landesligareserve des VfB Friedrichshafen, der sich damit im Rennen um den Relegationsplatz zurückmeldete. Bis kurz vor der Halbzeitpause sahen die Zuschauer magere Fußballkost und eine einzige echte Torchance der Häfler. Da zog Oliver Senkbeil aus knapp 25 Metern ab und prüfte VfL-Torwart Florian Hornstein (37.). Vier Minuten später gingen die Gastgeber in Führung: Eine schöne Ballstafette schloss Pascal Booch, im gegnerischen Strafraum per Hackentrick fein von Alexander Krutschin bedient, zum 1:0 ab. Weitere vier Minuten vergingen bis zum Ausgleich der Gäste durch Jörg Baumann, der sich durch die VfB-Abwehr durchwuselte und ins lange Eck traf. Vor allem in der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Mannschaften immer wieder im Mittelfeld. Als Alen Ljevakovic in den Lauf von Krutschin spielte, verlud dieser Hornstein und traf zum 2:1. Danach verwaltete der VfB den Vorsprung, während Brochenzell durch Alexander Pfister zwei gute Möglichkeiten zum erneuten Ausgleich vergab. Ein überraschendes Ergebnis gab es zwischen dem Drittletzten FC Friedrichshafen und der SpVgg Lindau. Ohne den erkrankten Trainer Damir Alihodzic schaffte der FC ein 0:0. Wobei die Gäste aus Lindau auf dem Kunstrasenplatz die besseren Chancen hatten. „Der FC hat sehr gut verteidigt“, sagte Lindaus Sportlicher Leiter Benedikt Geiger. Alihodzic hatte im Vorfeld der Partie acht Spieler aus dem Kader geschmissen. Ein Sonderlob erhielten die A-Jugendspieler Robert Juricic und Kenan Karci.

Einen Kantersieg gab es in der Partie der TSG Ailingen und des SC Friedrichshafen. Ailingen siegte mit 11:0, und wenn man das Ergebnis sieht, dann gibt es nichts mehr zu sagen.

Außer Rand und Band

Der TSV Neukirch spielt derzeit außer Rand und Band. Seit es um nichts mehr geht, läuft es. Am Vatertag gewann die Mannschaft von Bruno Müller beim TSV Schlachters mit 5:2. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase drehte der TSV Neukirch auf, übernahm das Kommando gewann auch in dieser Höhe verdient.

Beim FC Dostluk scheint die Luft auszugehen. Bei der SGM Fischbach-Schnetzenhausen gab es eine deutliche 0:4-Niederlage. Einen knappen 2.1-Sieg feierte dagegen der Tabellenzweite SV Achberg gegen den SV Oberteuringen. Mit 42 Punkten festigte der SVA den zweiten Tabellenplatz. In Lauerstellung mit 40 Punkten sind die VfB U23 und die SpVgg Lindau.