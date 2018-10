Sowohl die A- als auch B-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen am Wochenende die TSG Ehingen in ihren Verbandsstaffeln zum Gegner. Die Häfler C-Junioren empfangen den TSV Neu-Ulm.

Am Sonntag, 28. Oktober, hat die A-Jugend des VfB ab 11 Uhr Heimrecht gegen Ehingen. Die TSG sind im Feld der 14 Mannschaften der Verbandsstaffel derzeit Tabellenletzter mit drei Punkten und 11:26 Toren Bei den Häflern sieht es nach sieben Spielen ein wenig besser aus. Sechs Punkte und 13:19 Tore haben sie bisher zusammengebracht und stehen auf Platz zehn. Bei einem Heimsieg würde dem VfB der Anschluss ans Mittelfeld gelingen. „Das Spiel ist für uns richtungsweisend. Wir wollen die unglückliche Phase beenden“, so VfB Trainer Gianpiero Di Nicola.

Am achten Spieltag ist die VfB B-Jugend am Samstag, 27. Oktober, ab 12.30 Uhr in Ehingen zu Gast. Für beide Teams ist die Ausgangsposition ähnlich wie bei den Kollegen in der A-Jugend. Die Gastgeber stehen auf Platz zehn und somit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz. Sie haben neun Punkte und ein Torverhältnis von 10:13 Toren. Die Stimmung bei den Gastgebern dürfte recht gut sein denn die letzten drei Spiele haben sie gewonnen. Die B-Jugend steht derzeit auf Platz zwölf und damit auf einem Abstiegsplatz. „Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, das muss uns in Ehingen gelingen“, sagen die beiden VfB-Trainer Dinko Terzic und Dady Manzambi.

Die C-Jugend des VfB Friedrichshafen hat am Samstag um 15 Uhr den TSV Neu-Ulm zu Gast. In der Landesstaffel sind beide Ligakonkurrenten Tabellennachbarn. Die Gäste stehen auf Platz zwei, die Häfler einen Rang dahinter. Beide haben nach sechs Spielen 13 Punkte. VfB-Trainer Enzo Caltabiano hofft laut Pressemitteilung auf den Heimvorteil.