Heimlos für den VfB Friedrichshafen: Im Achtelfinale des DVV-Pokal treffen die Häfler am 2./3. November auf den Erstligaaufsteiger Heitec Volleys Eltmann. Das wurde am 14. Juni auf der Bundesligaversammlung in Berlin ausgelost.

Insgesamt wurden 16 Teams für das Achtelfinale den einzelnen Plätzen zugelost. Der VfB Friedrichshafen trifft in der ersten Runde in Friedrichshafen auf den Aufsteiger Heitec Volleys Eltmann. „Das ist ein gutes Los zu Saisonbeginn“, sagt VfB-Geschäftsführer Guido Heerstraß. „Wir freuen uns auf das anstehende Achtelfinale und auf die Herausforderungen.“

Für den VfB Friedrichshafen beginnt das Pokalerlebnis am 2./3. November. Kurz darauf folgen die Viertelfinals (20. November), bevor Mitte Dezember die Entscheidung fällt, wer in das Finale am 16. Februar 2020 einzieht. Dieses findet zum fünften Mal in Folge in der SAP-Arena in Mannheim statt. Nachdem die Häfler in der vergangenen Saison gegen die SVG Lüneburg siegten und damit den zweiten nationalen Titel einheimsten, wollen sie in dieser Saison erneut angreifen und um die Trophäe mitspielen.