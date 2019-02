Ein Lächeln huscht über Julian Zengers Gesicht. Duelle gegen den VfB Friedrichshafen, sagt der Libero der United Volleys Frankfurt, seien immer etwas Besonderes für ihn. Schließlich reifte der heute 21 Jahre alte Allgäuer einst bei den Youngstars zum Nationalspieler und verstärkte vor seinem Wechsel vom Talentteam VCO Berlin an den Main vor zwei Jahren den Play-off-Kader des Rekordmeisters.

Doch während sich die Hessen seit ihrem Auftauchen in der Bundesliga stets erfolgreich mühten, sich in der Tabelle direkt hinter den beiden damals unumstrittenen Topteams aus der Hauptstadt und vom Bodensee zu platzieren, sind ihre Ambitionen mittlerweile gestiegen. Auch deshalb hatten die Verantwortlichen im Sommer einen Umbruch eingeleitet und neben einer Reihe neuer Spieler den Kanadier Stelio DeRocco als Coach engagiert.

Das Training unter dem früheren Profi, der gerade seinen Vertrag bis 2020 verlängert hat, sei härter, sein Gebaren in der Halle emotionaler, als es bei Vorgänger Michael Warm war, heißt es aus Mannschaftskreisen. Die Leistungen schwanken derweil stark. Top-Vorstellungen wie denen vor Weihnachten, als die Frankfurter Spitzenreiter Alpenvolleys Haching die bislang einzige Saisonniederlage zufügten, stehen indiskutable Auftritte wie der bei der Niederlage im Januar bei Aufsteiger Grizzlys Giesen gegenüber. Das Zwischenresultat ist ein siebter Tabellenplatz, verbunden mit der Gefahr, erstmals das Heimrecht im Viertelfinale zu verpassen. Nach den Gründen befragt, weist DeRocco auf den Altersschnitt seiner Spieler von nicht einmal 25 Jahren hin. Aber auch auf die hohe Zusatzbelastung, die die Premiere des bisherigen CEV-Cup-Teilnehmers in der Champions League bedeutet.

Kader nochmals verstärkt

In dieser hatten es die Debütanten über drei Qualifikationsrunden mit Hin- und Rückspielen in die Gruppenphase geschafft, mussten vor der letzten Partie am 27. Februar beim belgischen Vertreter in Roeselare mit bislang nur einem Sieg zu Hause gegen Ankara den Einzug ins Viertelfinale jedoch bereits abschreiben. Für die Kräfte raubende Europa-Reise hatte United-Financier Jörg Krick noch einmal in die Kasse gegriffen, um den Kader mit dem griechischen Außenangreifer Andreas Fragkos und dem serbischen Zuspieler Maksim Buculjevic zu ergänzen. Letzterer unterstützt den zu Saisonbeginn aus Lüneburg gekommenen Adam Kocian, der von Routinier Patrick Steuerwald hätte lernen sollen. Doch der ältere Bruder des Häfler Liberos Markus Steuerwald laboriert noch immer an der Sprunggelenksverletzung, die er sich 2018 beim Play-off-Halbfinale gegen den späteren Meister Berlin zuzog, und konnte bislang noch nicht wieder ans Netz gehen.

Den nächsten personellen Rückschlag für die United Volleys stellt der langfristige Ausfall von Jörg Kricks Sohn Tobias dar. Der Mittelblocker, wie Zenger und Topscorer Moritz Karlitzek 2017 EM-Zweiter mit dem Nationalteam, stand kurz vor einem Bandscheibenvorfall, als er sich im Herbst entschied, seine seit drei Jahren währenden Rückenprobleme auszukurieren.

Für das Gastspiel des VfB am Dienstagabend (18.30 Uhr, sport1) in der Ballsporthalle haben sich die United Volleys viel vorgenommen. Am Donnerstag konnten sie beim 1:3 gegen Zenit Kasan an gleicher Stelle dem „eigentlich unverwundbaren“ Titelverteidiger in der Königsklasse laut DeRocco „ein paar Blessuren zufügen“. Gegen die Mannschaft von Vital Heynen, die das erste Duell im Tiebreak für sich entschied, wollen sie genauso furcht- und kompromisslos auftreten. Nach dem Aus in Champions League und Pokal, wo Endspielteilnehmer Lüneburg den Weg ins Halbfinale verstellte, liegt der Fokus jetzt allein auf der Meisterschaft. Nicht nur Zenger sieht darin einen Vorteil.