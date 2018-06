VfB-Trainer Moculescu gewinnt Platz zwei etwas Positives ab

Der VfB Friedrichshafen ist Vizemeister der Volleyballsaison 2012/2013. Für VfB-Cheftrainer Stelian Moculescu ein guter Abschluss einer nicht einfachen Saison. „Am Ende können wir mit dem Erreichten zufrieden sein und das nach einer beschissenen Saison“, sagte der VfB-Cheftrainer.

„Uns haben am Ende ein paar Millimeter gefehlt und wir hätten Berlin geknackt“, meinte VfB-Diagonalangreifer Ventzislav Simeonov. Im entscheidenden fünften Satz der vierten Partie führte der VfB mit 7:3 und 9:5 und verlor mit 11:15 und am Ende mit 2:3 (-23, -22, 23, 22, -11). Das war der dritte Sieg in der Serie „best of five“. Berlin wurde am Sonntagabend Meister in der ZF Arena.

Dabei gaben sich die VfB-Verantwortlichen im Oktober 2012 ein ehrgeiziges Motto: „Titeljagd 2013“. Die Mannschaft hatte in der Saison 2011/2012 nur den DVV-Pokal geholt, Berlin war als Dritter der Normalrunde Meister geworden. Die neue Mannschaft mit den Spielern Jose Rivera (neu), Peter Trolle Bonnesen (neu), Thilo Späth, Nikola Rosic, Matthew Denmark, Thomas Zass (neu), Max Günthör (neu), Nikola Jovovic, Juraj Zatko, Joao José, Ventzislav Simeonov (neu), Victor Batista (neu) und Yannick Harms (neu) und Idi sollte in allen Wettbewerben vorne mitmischen. Viel Glück bei der Auslosung

Bei der Auslosung zur Champions League Ende Juni in Wien hatte der VfB Glück. Neben dem Titelverteidiger Zenit Kazan wurde Knack Roeselare und Hypo Tirol Innsbruck dem Team vom See zugelost. Bereits beim Start in Innsbruck zeigte der VfB Schwächen in der Annahme und im Angriff. Nach einem 0:2-Satzrückstand gewann der VfB noch mit 3:2. Am Ende waren es aber nur fünf Punkte und das bedeutete das vorzeitige Aus bereits in der Gruppenphase. „Die Champions League war für'n Arsch“, sagte Stelian Moculescu und er traf mit dieser Einschätzung den Nagel auf den Kopf.

Noch bitterer war das Ausscheiden im DVV-Pokal. Im Viertelfinale verlor der VfB bei evivo Düren mit 0:3. Schon damals zeichnete sich ab, dass in der Mannschaft etwas nicht stimmte. Das Trainerteam arbeitete intensiv mit den Profis und glaubte immer wieder an eine Wende zum Guten. Doch unerklärliche Rückschläge sorgten für Kopfschütteln auch beim Publikum. In der Partie gegen Mitteldeutschland, die der VfB mit Mühe und Not 3:2 gewann, gab es erstmals Pfiffe der eigenen Fans für die VfB-Volleyballer.

Als am 10. Februar der VfB in der ZF Arena mit 0:3 gegen Generali Haching verlor, da zog Stelian Moculescu die Reißleine und suspendierte Außenangreifer Idi vom Training. Kurze Zeit später kam die fristlose Kündigung. Nachverpflichtet wurden im Dezember Sebastian Krause und im Februar Valentin Bratoev (beide Außenangreifer). Insgesamt verlor der VfB in der Hauptrunde sieben Partien, so viele wie noch nie seit Stelian Moculescu beim VfB Cheftrainer ist (Saison 1997/98).

„Die Zuschauer und auch die Gegner werden sich über uns in den Play-offs wundern“, sagte Stelian Moculescu. Und genau das traf ein. Düren wurde im Viertelfinale in zwei Partien besiegt, gegen Unterhaching gewann der VfB dreimal in Folge und stand im Finale gegen Berlin. „Wir waren vielleicht einen Tick besser als der VfB und hatten auch das Glück auf unserer Seite“, sagte Berlins Außenangreifer Robert Kromm nach dem vierten Finalspiel in der ZF Arena. Berlin gewann mit 3:2 und feierte die zweite Meisterschaft in Folge. Kaweh Niroomand, Manager und starker Mann von den Berlin Recycling Volleys, atmete nach dem dritten Sieg kräftig durch. „Wenn der VfB nach einem 0:2 noch den Tiebreak für sich entscheidet, dann hätte das meiner Mannschaft einen psychologischen Knacks gegeben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Berlin das fünfte Spiel nicht gewonnen hätten“, sagte Niroomand.

Erstmals seit Stelian Moculescu in Friedrichshafen unter Vertrag steht, beendet der VfB die Saison ohne einen Titel. „Man muss auch solche Momente akzeptieren, sich regenerieren und dann mit Elan an die kommenden Aufgaben gehen. Nach so einer Saison ist Platz zwei ganz o.k.“, sagte der VfB-Cheftrainer, Stelian Moculescu.