Hält der gute Lauf des VfB Friedrichshafen auch am dritten Spieltag der Fußball-Landesliga gegen den FV Ravensburg II (Freitag, 19 Uhr)? Geht es nach Daniel Di Leo, dann wird diese Frage mit Ja beantwortet. Trotzem sagt der Spielertrainer ganz klar: „Es wird unser schwierigstes Spiel. Mir wäre ein anderen Gegner lieber.“

Die Häfler sind derzeit nicht zu stoppen. Nach dem 2:1 zum Auftakt gegen Titelkandidat Berg und dem 4:0-Erfolg beim FV RW Weiler überstand das Team auch die Pokalrunde gegen den Verbandsligisten Olympia Laupheim. 2:0 hieß es am Dienstagabend im Zeppelinstadion und das nach einer starken Leistung in Hälfte zwei und einer guten Kontrolle der Partie nach Wiederbeginn. „Wir haben aber nicht mehr Fußball gespielt, nur zerstört. Das müssen wir in den kommenden Wochen besser machen“, meinte Daniel Di Leo.

Intakte Mannschaft

Auffallend ist: Alle Spieler des VfB sind körperlich enorm fit. Und wenn neue Spieler eingewechselt werden, dann leidet die Qualität des Spiels nicht. Wer am Freitag auflaufen wird, steht noch nicht fest. Der zweifache Torschütze gegen Laupheim Sascha Hohmann wurde kurz vor der Pause ausgewechselt, weil die Wade zumachte. Denis Nikic hat Fieber und Michael Metzler ist nach seiner Augen-Operation noch nicht einsatzfähig, fehlt in der Innenverteidigung. „Wir können im September mit ihm rechnen“, meint Di Leo. Misel Saric kehrt dagegen ins Team zurück. Für den VfB-Trainer ist der FV Ravensburg II eine Wundertüte. So richtig einschätzen kann er die Stärke des Gegners nicht.

Zum Auftakt führte das Team von Trainer Nectad Fetic in Ostrach durch Tore von Nico Maucher und David Hoffmann mit 2:0. Neun Minuten vor dem Ende schafft das Heimteam noch ein Unentschieden. Zweimal traf Eugen Michel (81., 89.). Zu Hause gegen Biberach gab es 0:0, Omar Bayo sah die Gelb-Rote Karte und wird seinem Team am Freitag fehlen.

Ravensburgs Trainer Nectad Fetic sieht dagegen die Rollen klar verteilt. „Der VfB Friedrichshafen hat zur neuen Saison viel Qualität bekommen, wir mussten dagegen viel Qualität abgeben. Unsere Mannschaft ist jung“, betont er. Der VfB Friedrichshafen sei sehr gut besetzt. Das Gesicht des FV Ravensburg hat sich nach den vielen Abgängen total verändert. „Meine Mannschaft überrascht mich auch immer wieder“, betont Fetic. Natürlich will sein Team den Favoriten von Beginn an ärgern, Nadelstiche setzen, ihn verwirren und zu Fehlern zwingen. Ob das gelingt, ist fraglich, weil der VfB Friedrichshafen derzeit einen guten Lauf hat. „Der 2:0-Sieg gegen Olympia Laupheim im WFV-Pokal hat mich positiv überrascht“, meint Fetic.

Die Häfler zu stoppen sei sehr schwer. Für eine junge Mannschaft sowieso.