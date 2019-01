VfB-Trainer di Leo: „Wir brauchen mehr Konstanz“

Lange hat der VfB Friedrichshafen das Testspiel gegen den FV Ravensburg offen halten können. Nach dem 1:5 sprach Maximilian Kroh mit dem VfB-Spielertrainer Daniel di Leo.

Herr di Leo, wie lautet Ihr Fazit?

70 Minuten lang haben wir es sehr gut gemacht. Insbesondere in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit war es wirklich gut. Da war es sogar schade, dass wir nicht mit 2:1 in Führung gegangen sind. Von den Chancen war es ein ausgeglichenes Spiel, aber natürlich war Ravensburg uns überlegen, was den Ballbesitz angeht. Schade, dass wir hinten raus dann solche Fehler gemacht haben. Der eine oder andere schiebt es ein bisschen auf die Kraft, aber es war dann doch zu leicht.

Sie haben mit einem großen Risiko aus der eigenen Abwehr herausspielen lassen. Dadurch sind die Gegentore am Ende entstanden. Sind Sie dieses Risiko bewusst eingegangen?

Ja, das war gewollt. Wir wollen auch gegen einen Gegner mit solcher Qualität flach hinten rausspielen. Wir haben ja nicht mehr so viele Gegner mit einer solchen Klasse, deswegen ist es auch okay, wenn da der eine oder andere Fehler passiert.

Wo soll es in der Rückrunde hingehen?

Platz zwei ist das Ziel. Wir haben momentan ein Spiel weniger, das steigt an Ostern gegen Berg. Mit einem Sieg wären wir jetzt theoretisch schon Zweiter.

Was muss im Vergleich zur Vorrunde noch besser werden?

Mehr Konstanz. Wir hatten immer wieder Phasen, in denen wir zwei Spiele gewinnen, danach aber wieder verlieren. Wir brauchen so eine Serie wie vor der Winterpause (fünf Siege aus sechs Spielen). Entscheidend werden die ersten Spiele gegen Weiler, Ravensburg und Biberach. Danach wissen wir, in welche Richtung es geht.