Die A-Jugendfußballer des VfB Friedrichshafen haben ihren Aufwärtstrend mit einem 0:0 beim VfL Pfullingen untermauert. Die Gastgeber stehen auf Platz zwei in der Verbandsstaffel. Es war ein hart umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften schenkten sich, was den Einsatz und das körperbetontes Spiel betraf, nichts. Auf beiden Seiten standen die Abwehrreihen im Mittelpunkt.

Die reguläre Spielzeit war zu Ende und die Nachspielzeit hatte es in sich. Ömer Faruk Avci ließ sich laut Vereinsbericht nach mehreren Provokationen seitens des Pfullinger Gegenspielers auf ein Handgemenge ein. Dies spielte sich im Häfler Strafraum ab. Für den VfB Spieler gab es die Rote Karte und Elfmeter für die Pfullinger. VfB Torhüter Carlos Kronfoth ließ sich wie schon beim vergangenen Spiel nicht verladen. Er hielt den Strafstoß.

Der VfL Pfullingen als Zweiter der B-Jugend Verbandsstaffel verpasste der VfB B-Jugend eine 1:8 Heimniederlage. Nils Larisch erzielte in der 79. Minute das einzige Häfler Tor.

Beim FV Weißenhorn kam die C-Jugend in der Landesstaffel zum erwartenden Sieg. Waren es im Vorrundenspiel drei Tore, so mussten die Gastgeber doppelt so viel zum 0:6 zulassen. Bereits in der 12. Minute fiel das 1:0 durch Massimo Caltabiano. Oliver Debernitz gelang eine Minuten vor dem Wechsel (34.) das 2:0. In regelmäßigem Abstand fielen die weiteren Tore. Harun Kirimli war in der 47., 56. und 70. Minute erfolgreich. Das 6:0 erzielte Lukas Debernitz. Somit gehen die Jungs von den Trainern Enzo Caltabiano und Franco Palumbo als Tabellenzweiter der Landesstaffel in die Winterpause.