Das Tischtennisteam des VfB Friedrichshafen peilt in der anstehenden Runde in der Bezirksklasse Bodensee einen Tabellenplatz im gesicherten Mittelfeld an. Das erste Heimspiel beginnt am Samstag, 15. September, um 18 Uhr gegen den TSV Meckenbeuren. Hier haben Stefan Wulfhorst, Andreas Sponar, Holger Flock, Wolf-Dieter Baier, Sebastian Ahner und Ralf Eisele (von links) gleich zu Beginn eine harte Nuss zu knacken. Foto: Eberhard Baier