VFB-Tischtennisteam ist Tabellenführer der Bezirksklasse

Die Tischtennismannschaft des VfB Friedrichshafen hat in der Bezirksklasse Bodensee mit zwei Auswärtssiegen die Tabellenführung übernommen. Zunächst ging es im Topduell der Liga gegen den SV Fronhofen. Laut Vereinsbericht kam es bei sieben der insgesamt von 13 Spiele zum Entscheidungssatz kam.

Nach den Doppeln lag der VfB in Führung: Andreas Sponar und Holger Flock besiegten das gegnerische Doppel 1, Stefan Wulfhorst und Johannes Jäkel holten einen 0:2-Satzrückstand auf. Im weiteren Verlauf gab es Kampfsiege von Sebastian Ahner und Sponar jeweils im Entscheidungssatz. Anschließend spielte das hintere Paarkreuz mit Wulfhorst und Jäkel stark auf, bevor Flock, Sponar und Baier für die letzten Punkte zum 9:4-Erfolg sorgten.

Im zweiten Spiel des Tages fuhren die Häfler einen 9:2-Sieg gegen den SV Oberteuringen ein. Dabei gab es gegen die erfahrene Konkurrenz einige knappe Spielausgänge. Vor allem der knappe Fünfsatzsieg von Ahner gegen die gegnerische Nummer 1 (Heyne) sowie die Aufholjagd von Wolf-Dieter Baier gegen Routinier Ziegler sind erwähnenswert.

Nach dem Wochenende steht das VfB-Team mit 13:3 Punkten erstmals an der Tabellenspitze und tritt am nächsten Samstag (1. Dezember) im abschließenden Heimspiel vor der Winterpause gegen den TTC Tettnang an.