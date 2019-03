Der VfB Friedrichshafen hat am Wochenende in der Tischtennis-Bezirksklasse Bodensee ein Heimspiel gegen die punktgleichen Gegner aus Fronhofen bestritten und legte mit einem 2:1 aus den Doppeln los. Am Ende wurden die Punkte geteilt.

Eisele/Ahner sowie Flock/Sponar waren zu Beginn für die Hälfer erfolgreich. Mit drei klaren Siegen in Folge von Ralf Eisele, Sebastian Ahner sowie Hermann Steinhauser schaute es im weiteren Verlauf zunächst nach einer klaren Sache für den VfB aus. Durch äußerst knappe Niederlagen von Eisele und Stefan Wulfhorst im Entscheidungssatz kämpfte sich Fronhofen jedoch auf 6:6 heran. Mit weiteren Siegen von Holger Flock und Wulfhorst spielte der VfB einen 8:7-Vorsprung vor dem Schlussdoppel heraus. Das ging knapp zugunsten von Fronhofen zum 8:8-Endpunktestand aus. Friedrichshafen liegt mit 19:13 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz.