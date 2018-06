Die zweite und dritte Badminton-Mannschaft des VfB Friedrichshafen sind punktlos geblieben. Erschwerend hinzu kam der Personalmangel in allen drei VfB-Mannschaften, der vorwiegend Verletzungen oder krankheitsbedingten Ausfällen geschuldet war.

In Mössingen verlor der VfB II mit 2:5. Da Torsten Kamp in der 1. Mannschaft aushelfen musste, bestritten Teamkapitän Ronald Schreiber und Manuel Wild das erste Herrendoppel. Die beiden zeigten eine herausragende Leistung und ließen ihren beiden Gegnern Hähnel/Käpernick keine Chance (13:21, 15:21).

Knapp das Nachsehen

Die VfB-Damen Julia Igel und Lea-Marie Hess verloren im Parallelspiel gegen Portscheller/Ziegler in drei Sätzen knapp. Auch das zweite VfB-Herrendoppel hatte in drei Gewinnsätzen das Nachsehen. Das 1. Herreneinzel ging kampflos an Mössingen und die Häfler glichen durch den kampflosen Sieg im Dameneinzel wieder aus. Ronald Schreiber hatte zuvor seinen Gegner Jan Käpernick in drei Sätzen niedergerungen, doch Niklas Haug ließ Manuel Wild im dritten Herreneinzel ein wenig verzweifeln. Der Siegpunkt aus Sicht der Heimmannschaft fiel im letzten Spiel des Tages, dem gemischten Doppel, in dem Göricke/Ziegler 21:15 und 21:5 gegen Hokenmaier/Magnus siegreich waren. In der Abendpartie bei der SG Metzingen/Tübingen 2 verlor der VfB deutlich mit 1:7. Die Häfler gerieten gleich zum Anfang nach allen drei verlorenen Doppelpartien ins Hintertreffen. Die Luft war raus beim Kapitän Schreiber und der Jetlag vermutlich noch nicht ganz überstanden, sodass im 1. Herreneinzel gegen Ralf Ortinau kein Stich gesetzt werden konnte. Das gemischte Doppel ging kampflos an Metzingen, im zweiten und dritten Herreneinzel hatten die VfB-Spieler Manuel Wild und Fabian Hokenmaier das Nachsehen in jeweils zwei Gewinnsätzen. Erfreulich zum Schluss der Sieg zum 7:1-Endstand durch Lea-Marie Hess, die ihr Dameneinzel mit 21:7 und 21:8 gewinnen konnte.

Die Dritte verlor bei der SG Bad Waldsee/Reute mit 2:6. Alle drei Doppelspiele gingen in deutlichen Sätzen an die Heimmannschaft. Daniel Scherer hatte im 1. Herreneinzel keine Chance gegen Ralf Frick (21:12/21:12). Teamkapitän Sina Grollmuss kämpfte bis zum Schluss, wurde am Ende leider nicht belohnt für ihren Einsatz im Damendoppel (21:19/18:21/21:17). Im gemischten Doppel mussten sich Leon Maurer und Juliane Kowalewski deutlich gegen Prinz/Schmid geschlagen geben. Die beiden noch ausstehenden Herreneinzel gingen dann an den VfB, da sowohl Julian Scherer als auch Kevin Richter ihre Partien gewinnen konnten – es war der 6:2-Endstand für Bad Waldsee/Reute. In drei Wochen gibt es dann die ersten beiden Heimspiele für den VfB 2 und 3.