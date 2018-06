Die 2:5-Niederlage beim Tabellenvorletzten Fischbach hat dem Badmintonteam des VfB Friedrichshafen richtig weh getan. beide Mannschaften tauschten in der 2. Bundesliga die Plätze und nun muss die Mannschaft vom Bodensee in den nächsten Spielen dringend punkten.

Am 13. Spieltag gab es vier Heimsiege und nur eine Niederlage in eigener Halle. Spitzenreiter Saarbrücken-Bischmisheim II gewann in Dillingen mit 4:3. Alle anderen Partien endeten mit 5:2. Der VfB Friedrichshafen hatte gegen Fischbach zumindest auf einen Punkt gehofft.

Dieser hätte sehr gut getan und die Häfler wären mit 15 Zählern überm Strich. So haben nun beide Teams 14 Punkte und Fischbach hat das bessere Spielverhältnis (40:51/39:52). „Wir hatten im zweiten Herrendoppel kein Glück und in den anderen Spielen fehlte uns die berühmten Zentimeter“, sagt VfB-Mannschaftsführer Tobias Arenz. Gemeint war vor allem das zweite Herrendoppel, das der VfB mit 2:3 verlor.Tobias Arenz und Andreas Bühler führten gegen Lukas Junker und Lukas Degiuli mit 2:1. Der entscheidende Satz ging mit 11:9 an die Gastgeber. „Der eine oder andere Federball hat nur knapp das Ziel verfehlt“, betont Arenz.

An den Fehlern arbeiten

Nun gilt es für die Mannschaft des VfB Friedrichshafen nach vorne zu schauen, die drei Wochen Pause sinnvoll zu nutzen, um an den Fehlern zu arbeiten. „Uns fehlt aktuell zum Glück auch noch ein bisschen das Selbstbewustsein. Sas müssen wir uns im Training holen“, meint Arenz. Gut für den VfB Friedrichshafen, dass die starke Janina Schumacher im Heimspiel gegen Neubiberg-Ottobrunn wieder dabei sein wird, denn der VfB braucht beide Punkte: im Dameneinzel und Damendoppel. Und dann hofft Arenz, dass die Nummer eins Philipp Discher seine Qualitäten zeigt und das erste Herreneinzel für sich entscheidet. „Sollten wir diese drei Spiele gewinnen, dann hätten wir zumindest einen Punkt. Aber wir benötigen noch ein weiteres Spiel für den zweiten Punkt“, meint Arenz.

Das wird gegen Neubiberg-Ottobrunn nicht einfach, denn die Mannschaft ist sehr ausgeglichen besetzt. Im Hinspiel, bei der 3:4-Niederlage, holte der VfB das erste Herrendoppel, das Dameneinzel und das gemischte Doppel. Mit Lukas Bönisch hat Neubiberg-Ottobrunn aber einen starken Doppelspieler.

Auch die zweite Partie gegen Schorndorf wird sehr schwer. In der vergangenen Saison gab es ein glattes 1:6 und das Hinspiel zu Hause verlor der VfB mit 3:4. „Dieses Wochenende ist für uns wichtig, weil wir dann sehen, wohin die Reise geht“, meint Arenz. Richtig: Nach diesem Spieltag stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Die Gegner heißen Dillingen, Saarbrücken-Bischmisheim und Wiebelskirchen. Keine einfache Aufgabe, die Klasse zu halten.

Die nächsten Spiele: Samstag, 17. Februar, 14 Uhr: VfB - Neubiberg-Ottobrunn; Sonntag, 18. Februar, 14 Uhr: Schorndorf - VfB.