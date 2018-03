Der Fußball-Landesligist VfB Friedrichshafen hat früh die Weichen gestellt. Daniel Di Leo wird ab Sommer neuer Spielertrainer. Den Rest der Saison 2017/18 will Trainer Christian Wucherer gut zu Ende bringen. Die 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter Laupheim soll abgehakt sein, der Spaß im Training ist wieder da. Am Samstag (15 Uhr, Zeppelinstadion) sollen gegen Eschach die nächsten drei Punkte her. In der Hinrunde hieß es am Ende 3:3.

„Wir haben über das Spiel gesprochen und blicken nach vorne“, sagt Christian Wucherer. Da in dieser Woche nur 15 Spieler im Training waren, stellt sich die Mannschaft fast von selbst auf. Ralf Heimgartner hat einen Innen- und Außenbandriss und wird dem Team sechs Wochen fehlen. Amin Gebhard hat seit zwei Wochen wegen einer Sprunggelenksverletzung nicht trainieren können. Trotzdem ist die Qualität in der Mannschaft so gut, dass der Vierte gegen den Zehnten das Heimspiel für sich entscheiden müsste. „Wir spielen auf Sieg. Andere Ziele hören sich seltsam an“, betont auch Wucherer.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der TSV Eschach einen guten Start in die Rückrunde hingelegt. Zum Auftakt Ende Februar besiegte die Mannschaft des neuen Trainerduos Stefan Krause/Furat Yenidogan die TSG Balingen II mit 2:0. Tim Kibler (75.) und Patrick Kapellen (88.) waren die Torschützen. Eine Woche später fiel die Partie in Mietingen wegen Unbespielbarkeit des Platzes aus. Vergangene Woche gab es das zweite Ausrufezeichen: 1:0-Sieg gegen den Sechsten SV Ochsenhausen (Tor durch Manuel Ruess, 66.). Auffallend ist, dass der TSV zweimal ohne Gegentor blieb und die Treffer in Hälfte zwei erzielte.

„Mir war es wichtig, dass wir gegen den Ball besser arbeiten und das gelingt uns ganz gut“, sagt Stefan Krause. Er habe in der Mannschaft nicht so viel verändert, nur geschaut, dass die Defensive besser steht. In der Hinrunde bekam Eschach im Schnitt 2,66 Gegentore. Das waren einfach zu viele. In der Rückrunde steht die Null. Ob das gegen den VfB auch bleiben wird? „Wir fahren nach Friedrichshafen, um Punkte mitzunehmen. Es könnten auch gerne drei sein“, meint Krause.

Allerdings glaubt er aber auch, dass der VfB ohne Druck in die Partie gehen könne und das sei das Gefährliche. „Die Trainerfrage ist geklärt und nach der 0:3-Niederlage gegen Laupheim steht die Mannschaft im Niemandsland der Tabelle.“ Acht Punkte trennen den Vierten VfB und den Fünften Kehlen. Verzichten muss Krause auf Benedikt Böning. Wieder mit dabei sind Michael Fäßler und Florian Locher. Fäßler ist mit elf Toren bester Schütze des TSV.