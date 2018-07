Erstmals seit Wochen hat der vom Abstieg bedrohte Fußball-Verbandsligist VfB Friedrichshafen wieder die Favoritenrolle inne. Denn vor der Partie gegen den SV Oberzell (Samstag, 15.30 Uhr) braucht sich die Krause-Elf nicht zu fürchten: Für den SVO dürfte es eigentlich nur noch um die „goldene Ananas“ gehen.

Von unserem Mitarbeiter Thomas Schlichte

„Wir sind gut drauf und dürften nur schwer zu schlagen sein“, blickt VfB-Trainer Michael Krause zuversichtlich auf das Verbandsliga-Derby gegen den SV Oberzell (Samstag, 15.30 Uhr, Zeppelin-Stadion) voraus. Und das nicht einmal zu Unrecht, denn der VfB Friedrichshafen präsentierte sich zuletzt in sehr guter Verfassung. Drei Siege in Serie lassen Kapitän Daniel Di Leo und Co. wieder vom Klassenerhalt träumen, der nach wie vor noch möglich ist. Dafür muss allerdings auch die Partie gegen das Team von Coach Gerhard Schmitz unbedingt gewonnen werden.

Im Hinspiel setzte sich der SVO mit 3:1 durch, erzielte den ersten Treffer bereits nach wenigen Sekunden. „Das war eines unserer schlechtesten Saisonspiele“, erinnert sich VfB-Trainer Michael Krause an die bittere Niederlage. „Wir haben in diesem Spiel die nötige Einstellung über die gesamten 90 Minuten vermissen lassen.“ In der Vorwoche schlugen die Gäste die Spvgg Au/Iller mit 6:4, machten sich dabei aber das Leben selbst schwer. Denn die Schmitz-Elf lag bereits mit 5:2 in Führung und ließ in der Schlussphase noch einmal Spannung aufkommen.

Oberzell ist als 15. so gut wie abgestiegen und dürfte am Bodensee locker und befreit aufspielen. „Wenn wir auf die letzten Partien zurückblicken, dann weiß man, zu was meine Mannschaft in der Lage ist“, gibt sich Krause kämpferisch. Nicht mit Eingreifen in die Mission „Seriensieg Nummer vier“ können Verteidiger Michael Krüger, der an den Folgen eines Muskelbündelrisses laboriert. Auch für Daniel Di Leo (erzielte in der Hinrunde den 1:1-Zwischenstand) gibt es kein Wiedersehen mit einigen Freunden und Bekannten, da der Torjäger aus familiären Gründen in Italien weilt.

Nichtsdestotrotz ist für die Gastgeber ein „Dreier“ Pflicht, denn die direkte Konkurrenz aus Laupheim und Rutesheim trifft zeitgleich im Olympia-Stadion aufeinander. „Wir sind einfach guter Dinge, dass die uns zur Verfügung stehenden Spieler ihre Sache gut machen werden.“ Doch egal wie das Spiel ausgeht, für einen guten Zweck wird es rund um die Begegnung eine Tombola geben. „Wir wollen die Aktion ‚Wir helfen Afrika‘ unterstützen, das ist uns besonders wichtig“, sagt VfB-Abteilungsleiter Klaus Segelbacher.

Info: „Wir helfen Afrika“ ist eine Spendenaktion, an der insgesamt 32 Städte teilnehmen. Auch Friedrichshafen ist mit dabei, um Kindern auf dem schwarzen Kontinent ein besseres Leben zu ermöglichen. Lose gibt’s im Eingangsbereich.