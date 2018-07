VfB startet mit Schwaben-Derby in Bundesligasaison

Mit dem Schwaben-Derby beim TV Rottenburg am 13. Oktober startet der deutsche Volleyball-Vizemeister VfB Friedrichshafen in die neue Bundesligasaison. Das wurde bei der Veröffentlichung der neuen Spielpläne der Hauptrunde für 2018/19 bekannt. Auffällig: Bis Mitte Januar haben die Häfler Volleyballprofis überwiegend Heimrecht oder wenig Anfahrtsweg zu den Auswärtsspielen.

Bis Weihnachten können sich die VfB-Fans auf Derbys in Tübingen gegen Rottenburg (Samstag, 13. Oktober, 19.30 Uhr), beim TSV Herrsching (Samstag, 17. November, 19 Uhr) und gegen die Alpenvolleys (Sonntag, 16. Dezember, 17 Uhr; Bayernwerk Sportarena in Unterhaching) freuen. Ansonsten hat der VfB Friedrichshafen, abgesehen von den beiden Auftritten beim Zweitliga-Aufsteiger Helios Grizzlys Giesen (Mittwoch, 31. Oktober, Spielort: Hildesheim) und in Königs Wusterhausen gegen die Netzhoppers (Samstag, 29. Dezember), die Bundesligakonkurrenz bis zum Rückspiel gegen Rottenburg am 19. Januar allesamt in der heimischen ZF-Arena zu Gast.

Interessant sind die zwei Spieltermine gegen den amtierenden Meister BR Volleys, welche diesmal früher als in der abgelaufenen Saison anberaumt sind. Das Hinspiel der Berliner am Bodensee findet am Donnerstag, 18. November, um 18.30 Uhr in der Häfler ZF-Arena statt, das Rückspiel steigt am Mittwoch, 23. Januar 2019 (Anpfiff um 19.10 Uhr).

Abschließen werden die Volleyballer des VfB Friedrichshafen die Hauptrunde der Saison 2018/19 am 23. März mit einem Auswärtsspiel bei der SVG Lüneburg.