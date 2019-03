VfB startet mit einem 1:1 aus der Winterpause

Nicht über ein Unentschieden hinausgekommen sind die Landesliga-Fußballer des VfB Friedrichshafen am Samstagnachmittag in ihrem ersten Pflichtspiel nach der Winterpause. 1:1 hieß es am Ende für die Mannschaft von Daniel Di Leo auf dem Kunstrasenplatz des VfB-Stadiongeländes gegen den FV RW Weiler. Der VfB-Spielercoach kassierte wegen wiederholtem, taktischen Foulspiel Mitte der zweiten Halbzeit die Gelb-Roten Karte und musste sich die Partie bis zu deren Abpfiff von außerhalb zuschauen. „Ich habe zwei Aktionen und sehe zweimal Gelb“, so Di Leo.

Immerhin hatte es für die Häfler am Ende noch für einen Punkt gereicht – lagen sie doch zur Halbzeitpause durch Andreas Reichert mit 0:1 hinten. Der Mittelstürmer der Gäste aus dem Allgäu, durch einen genialen Pass von Samuel Riegger in Szene gesetzt, tauchte nach zwölf Minuten völlig freistehend vor VfB-Torhüter Philipp Meier auf und schob zur Führung des Tabellenzweiten ein.

Schon kurz davor hatte Raimond Hehle das 1:0 auf dem Fuß. Nach einem von Riegger getretenen Eckball sprang ihm das Spielgerät vor die Füße. Doch wurde sein Schuss aufs Tor von Meier noch abgefälscht und strich messerscharf am rechten Pfosten vorbei (6.).

Die Häfler taten sich zunächst schwer gegen das Pressing der Allgäuer und den massiven Fünfer-Abwehrriegel um FV-Kapitän Dominik Dieing. Vor allem er und Außenverteidiger Dominic Snelinski unterbanden während der Anfangsphase einige der gefährlichen Zuspiele auf die linke Seite. Dort konnten Denis Nikic und Sebir Elezi zunächst keine Impulse im Offensivspiel setzen.

Nach 20 Minuten zappelte der Ball plötzlich im Netz von Weiler, Sascha Hohmann riss die Arme hoch und jubelte. Doch pfiff der Unparteiische die Aktion des VfB-Stürmers ab. Wenig später hatte Nico Di Leo zwei gute Möglichkeiten zum Ausgleich. Nach der Flanke von Michael Staudacher erwischte er, völlig freistehend, den Ball mit dem Kopf nicht richtig. Gleich in der nächsten Aktion ging ein Gästeverteidiger in seinen Schuss und lenkte ihn ins Seiten-Aus.

Nun wachte endlich auch die Fanriege der „Häfler Jungs“ auf, meldete sich mit Trommelwirbeln und Sprechchören laut und vernehmlich zu Wort. Friedrichshafen drängte nun vehement auf den Ausgleich – und hatte nach gut einer halben Stunde Pech, als der Schiedsrichter das Handspiel von FV-Außenverteidiger Daniel Schramm nicht ahndete. Der wusste sich im Laufduell, das er im eigenen Strafraum gegen Staudacher zu verlieren drohte, nur mit einem regelwidrigen Trick zu helfen. Kurz darauf setzte Daniel Di Leo den aufgerückten Ugur Tuncay in aussichtsreicher Position in Szene. Doch brachte her nicht genügend Druck hinter den Ball, aus dem geplanten Schuss wurde nur ein Schüsschen (34.).

„Wir brauchen Entlastung“, rief Jürgen Kopfsguter von der Seitenlinie seinen Spielern zu. Die beherzigten sogleich die Weisung ihres Gästecoach. Mathias Stadelmann wurde mit einem schönen Zuspiel auf die Reise geschickt. Philipp Meier passte auf und klärte im Herauslaufen vor dem Torjäger der Allgäuer (39.).

Nach der Halbzeitpause brachte der VfB Friedrichshafen mit Harun Toprak für Michael Staudacher zusätzlichen Schwung fürs Angriffsspiel. Der FV Weiler stellte nun vorübergehend fast völlig das Fußballspielen ein, war nur noch aufs Verwalten des Ergebnisses aus. Einen perfekten Außenriss-Schlenzer von Nico Di Leo lenkte Gästetorwart Andreas Hane gerade noch um den Pfosten (50.).

Fünf Minuten später fiel dann doch noch der völlig verdiente Ausgleich durch Damir Mirkovic. Der bekam von Elezi den Ball zugeschoben, war einen Tick schneller als sein Gegenspieler am Ball und spitzelte ihn ins kurze Eck. „In der zweiten Halbzeit hatten wir schon viel Druck gehabt. Da müssen wir froh sein, dass nicht schon in der ersten Hälfte der Gegentreffer fällt“, kommentierte Jürgen Kopfsguter das 1:1 nach dem Abpfiff.

Die Häfler blieben am Drücker, suchten nun die Entscheidung und schnürten die Gäste in die eigene Hälfte zurück. Mitten in der Sturm- und Drangphase wurde Daniel Di Leo für zwei taktische Fouls verwarnt – das zweite Mal bedeutete dies Gelb-Rot (67.), der VfB musste in Unterzahl weitermachen.

Wer nun glaubte, der FV Weiler würde die Gunst der Stunde ausnutzen und die verbleibende halbe Stunde Spielzeit die Häfler müde spielen, sah sich getäuscht. Bis auf einen einzigen Kopfball von Hehle, der knapp am VfB-Tor vorbeirauschte (79.), hatte Weiler keine einzige knackige Tormöglichkeit mehr an diesem Nachmittag zu bieten. „Ich verstehe das auch nicht. Wenn man 20 Minuten lang einer mehr ist, hätte man uns ein bisschen besser bespielen können“, meint Daniel Di Leo über den Auftritt der Allgäuer und fügt hinzu: „Wenn wir dann noch das Tor gemacht hätten, wäre das ein schöner Tag geworden.“ Chancen hierfür boten sich zuvor ja reichlich.

In der Schlussphase passierte nicht mehr allzu viel: Der FV wollte nicht mehr, der VfB konnte nicht mehr. „Im Fazit geht das 1:1 absolut in Ordnung“, so Kopfsguter rückblickend. Seine Mannschaft „wollte sich hier was holen und hat das absolut verdient“. Recht zufrieden zeigte sich der FV-Coach über den Auftritt seiner Neulinge Pirmin Fink, der das erste Mal von Beginn an auf dem Feld stand. Und der vom FC Lindenberg nach Weiler gewechselte Kerim Saritekin, in Halbzeit zwei für den mit Gelb belasteten Snelinski im Spiel, feierte gar sein Debüt in der Landesliga.