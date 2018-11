Die Tischtennismannschaft des VfB Friedrichshafen hat in der Bezirksklasse Bodensee gegen den SV Weingarten II einen knappen Auswärtserfolg eingefahren. In den Eingangsdoppeln holten Andreas Sponar und Holger Flock laut Vereinsbericht ihren ersten Sieg in dieser Runde für den 2:1-Vorsprung.

Nach einer knappen 5-Satz-Niederlagen von Ahner gegen He sorgten Eisele, Flock und Sponar für die nächsten Punkte zum Zwischenergebnis von 5:4 aus Sicht des VFB. Nachdem Eisele seinen Gegner He gut im Griff hatte, wehrte Hermann Steinhauser danach im Schlüsselspiel gegen Dickich mehrere Matchbälle ab und mit einem weiteren Sieg von Sponar ging der VfB mit einem 8:7-Vorsprung ins Schlussdoppel. Hier behielten Eisele/Ahner weiterhin ihre weiße Weste und holten somit beide Punkte für den VfB, der sich mit 9:3 Punkten in der Tabelle im oberen Drittel festsetzt.