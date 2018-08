VfB setzt Zu-Null-Siege gegen Weiler fort

Blickt man auf die Toranzeige an der Stirnseite des engen Rasenplatzes der Marktgemeinde Weiler-Simmerberg während der Spiele des heimischen Fußball-Landesligisten, drängen sich dem Betrachter geradezu Eindrücke an das Grünwalder Stadion auf. Wie im ehrwürdigen 1860er-Löwenhöhle, werden den Besuchern in Weiler Änderungen beim Spielstand nicht nur durch den Stadionsprecher, sondern durch hölzerne Nummerntafeln kundgetan an. Beim Spiel des VfB Friedrichshafen am Samstagnachmittag im Allgäu mussten die Helfer des FVW insgesamt viermal die Tafeln, welche den Gäste-Torstand anzeigen, umhängen. Fehlanzeige hingegen beim Gastgeber, dem auch im vierten Aufeinandertreffen in Folge kein einziger Treffer gegen die Häfler glückte.

Zweimal 0:3 im Hin- und Rückspiel der Vorsaison 2017/18, 0:6 gleich in der ersten Runde des letztjährigen Verbandspokalwettbewerbs, jetzt 0:4 am zweiten Spieltag der neuen Saison: Was die Bilanz beider Mannschaften anbelangt, ist Jürgen Kopfsguter wahrlich nicht zu beneiden. „Wir legen derzeit einfach nicht die gnadenlose Körpersprache an den Tag. Uns fehlten auch diesmal wieder die letzten zehn Prozent“, lautete die Bilanz des FV-Coach nach den beiden Auftaktniederlagen beim FV Biberach und jetzt Zuhause gegen den VfB.

Dabei sah es am Samstag bis kurz vor dem Pausentee nicht gerade schlecht für seine Mannen aus, die auf dem regennassen Rasen betont defensiv auftraten und ihr Glück über schnelles Umschaltspiel versuchten. Immer wieder gesucht hierbei: Mathias Stadelmann. Der reaktivierte FC-Stürmer war es auch, der in er ersten Halbzeit die Aufmerksamkeit auf sich zog. Bei der ersten gefährlichen Aktion im gesamten Spiel überhaupt, tankte sich Stadelmann durch die VfB-Abwehrreite, stand urplötzlich vor Torwart Heiko Holzbaur, umspielte ihn seitlich –um letztlich doch den Ball wieder zu verlieren (25.). In der 39. Minute fiel Stadelmann im Zweikampf mit Nico Di Leo im VfB-Strafraum, der Unparteiische ließ weiterspielen.

Das schien die Häfler, die sich zuvor mehr und mehr in der Weiler Hälfte festsetzten, wachzurütteln. Denis Nikic, der auf der rechten Seite gegen FV-Abwehrrecke bislang kaum vorbeikam, wechselte auf die andere Seite, bekam den Ball, passte sofort zu Daniel Di Leo weiter. Der VfB-Spielertrainer ließ die Spielkugel zu Sascha Hohmann durchlaufen, der unbedrängt zur Führung der Gäste einschob. Sofort setzte Friedrichshafen nach: Ralf Heimgartner setzte Nikic in Szene, der, einem Kunststoß beim Billard gleich, aus schier unmöglichem spitzen Winkel den Ball vorbei an FV-Torwart Andreas Hane zum 2:0 einnetzte.

Interessant war die Reaktion von Weiler in den Minuten danach bis zum Pausenpfiff. Anstatt sich aufzubäumen, schaute fast die komplette Heimmannschaft zu, wie die Viererkette des VfB den Ball seelenruhig hin- und herschob. „Da merkte man, dass irgendwann bei denen noch nicht passt. Wobei wir spätestens nach dem 2:0 das Spiel ohnehin komplett in Griff hatten“, befand Spielercoach Di Leo, der bereits in der Anfangsphase ziemliche Unstimmigkeiten und gegenseitige Vorwürfe beim Gegner ausmachte.

Eigentor kurz nach der Pause

Als Nikic kurz nach Wiederanpfiff auf der linken Seite zum freistehenden Hohmann im Strafraum flanken wollte, rutschte Innenverteidiger Dieing dazwischen und fälschte den Ball zum 3:0 für den VfB ins eigene Tor. Schlusspunkt des Aufführung war das 4:0 des eingewechselten Joshua Merz, der mit einer simplen Körpertäuschung zwei Gegenspieler narrte und flach zum 4:0-Endstand einlochte. Während die Häfler, nach dem grandiosen 2:1 gegen den TSV Berg, mit dem zweiten Dreier im zweiten Spiel ihre gute Form bestätigten, brechen für Weiler offenbar schwere Zeiten an. In dieser Verfassung werden die Allgäuer keine Chancen haben, wie in den Vorjahren in den Top Fünf mitzuhalten.