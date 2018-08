In der dritten Runde des WFV-Verbandspokalwettbewerbs trifft der VfB Friedrichshafen am Dienstagabend im heimischen Zeppelin-Stadion auf Fußball-Verbandsligist FV Olympia Laupheim (Anpfiff: 19 Uhr). Sowohl VfB-Spielertrainer Daniel Di Leo als auch Laupheims Cheftrainer Hubertus Fundel erwarten ein Spiel auf Augenhöhe.

Bei den Häflern wird es, gegenüber dem 4:0 im Allgäu beim FV Weiler am Wochenende, zu Änderungen in der Aufstellung kommen, verrät Di Leo. Der Grund: Ein paar Mitspieler sind angeschlagen und sollen nach Möglichkeit geschont werden. Dafür werden diejenigen, die bislang eher kürzere Einsätze hatten, von Beginn an gefordert sein. Gesetzt ist Philipp Meier, der für Heiko Holzbaur im VfB-Tor steht. „Wir werden ein paar Dinge ausprobieren“, kündigt Daniel Di Leo, der einen Gegner mit einem „überragenden Schlussmann“ und „schnellen Offensivleuten über außen“ erwartet, an. „Schön wäre es, ins Achtelfinale zu kommen“, so der VfB-Spielertrainer weiter.

Ein Weiterkommen im WFV-Pokal täte im Moment der Seele der Laupheimer Spieler gut – will sich Olympia nach zwei vermeidbaren Niederlagen zum Liga-Auftakt in Friedrichshafen doch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben holen. „Wir wollen in die nächste Runde. Aber der Pokal ist nach wie vor nicht die erste Priorität“, sagt Hubertus Fundel.

Der Coach war nach der 0:1-Niederlage am vergangenen Samstag in Dorfmerkingen mehr als zerknirscht. „Wir haben spielerisch sicher mit das beste Spiel gemacht, seit ich in Laupheim bin, nutzen unsere Chancen nicht und bekommen in der Nachspielzeit ein dummes Gegentor. Schlimmer geht’s nimmer.“ Noch zwei Tage nach der Partie auf der Ostalb hatte Fundel am Ergebnis zu knabbern. Daher sei es gut, dass man schon am Dienstag die Chance habe, sich am Bodensee freizuspielen.

Mit Siegen gegen den TSV Berg (2:1) und beim FV Weiler (4:0) hat der Gegner aus Friedrichshafen seine Ambitionen in Richtung Spitzenplätze unter Beweis gestellt und steht hinter dem überraschenden Tabellenführer SV Ochsenhausen derzeit auf Rang zwei der Landesligatabelle. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, das wir trotzdem gewinnen wollen“, weiß Hubertus Fundel um die Stärken des Gegners. Vor allem in der Offensive sei der VfB eine Macht. Bereits vor einem knappen Jahr, als beide Mannschaften noch in derselben Liga spielten, gab es im Häfler Zeppelin-Stadion ein 3:3, in der Rückrunde gewann Laupheim mit 3:0„Wir werden versuchen, unser Spiel durchzubringen und aus einer kompakten Grundordnung die nötigen Chancen zu kreieren und Tore zu schießen“, so Fundel.

Fehlen wird bei der Olympia am Dienstagabend aus beruflichen Gründen Alexander Schrode, der in Dorfmerkingen auf der noch ungewohnten Außenbahn eine sehr gute Leistung bot. Ansonsten ist der Kader laut Hubertus Fundel trotz des Termins während der Woche komplett. Große Veränderungen im Team werde es jedoch nicht geben, da die Mannschaft im Rhythmus bleiben soll – auch im Hinblick auf das wichtige Punktspiel am Samstag gegen den FC Wangen.