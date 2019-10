Der VfB Friedrichshafen hat sich mit einem Trio bei den internationalen B- und C-Nachwuchsmeisterschaften des Boxverbands Baden-Württemberg (BVBW), an denen sich Schüler, Kadetten und Junioren in 71 Kämpfen in Ruit gegenüberstanden, zwei Titel gesichert. Das Boxteam Langenargen war zuvor mit zwei Boxern bei den internationalen A-Landesmeisterschaften der Altersklassen U18 und U22 in Heilbronn vertreten, wo sich allerdings beide in ihren Finalkämpfen geschlagen geben mussten.

Florian Gashi, Altin Aziraj und Leon Lehn haben bei den dreitägigen Titelkämpfen in Ruit auf sich aufmerksam gemacht. In einem Dreierfeld des Junioren-Halbweltergewichts hätte sich Debütant Altin Aziraj behaupten müssen, doch dafür hätte der 16-Jährige seinen Kampf gegen Leo Tahirakaj (MBC Ludwigsburg) gewinnen müssen, um ins Finale einzuziehen.

„Altin zweifelte ab der zweiten an sich selbst und boxte so unsauber, wie ich es bei ihm noch nicht gesehen habe“, resümierte Trainer Tito Furtado, der in seiner aktiven Zeit unter anderem für Esslingen in der Bundesliga aktiv war. Und obwohl der Kontrahent Ende der zweiten Runde aufgrund eines Kopfstoßes verwarnt wurde, reichte es für den Häfler (Furtado: „Er hat den Kampf im Kopf verloren.“) nur zu einem Unentschieden. Das Kampfgericht des BVBW, dessen Obmann VfB-Abteilungsleiter Klaus Kaibach ist, entschied sich nach den drei aufreibenden Runden für ein 2:1 nach Hilfspunkten für den Ludwigsburger.

Die Titelkämpfe für den VfB eröffnet hatte Junioren-Superschwergewichtler Florian Gashi im Halbfinale, in dem er auf David Brandt (BT Remstal) traf – und in seinem ebenfalls ersten Kampf souverän mit 5:0 gewann. „Sein Gegner war noch größer als er, aber die Beinarbeit Florians ist exzellent. Und seine Führ- und Schlaghand überaus effizient“, lobte Furtado, der einen „richtig guten Schwergewichtskampf“ sah. Und auch vom Finalauftritt seines 17-jährigen Schützlings gegen Lukas Hell (BC Heidelberg) angetan war. „Er hat gegen einen unbequemen Gegner zwar mehr Anlaufzeit gebraucht, jedoch half ihm seine geschlossene Doppeldeckung, um das ebenso deutliche 5:0 unter Dach und Fach zu bringen.“

Einen Kopf größer

Bereits im Finale des Kadetten-C-Federgewichts stand Leon Lehn gegen Michael Kotov (KSC Villingen). Dieser hatte laut Furtado seine letzten drei Kämpfe vorzeitig gewonnen und war einen Kopf größer als der 15-jährige Häfler. „Leon ist gut ausgewichen und hat gut gekontert, er hat den Kampf bestimmt und seinen Gegner ins Leere laufen lassen“, bilanzierte der 54-jährige Coach, der Ende der letzten Runde noch einmal einen anstürmenden Kotov sah. Doch Leon Lehn sicherte sich mit einem 4:1 seinen zweiten Titel der C-Kategorie (bis sechs Siege).

Schwergewicht Arion Dautaj (9 Siege, 2 Niederlagen) und Secho Akyüz (Halbwelter/17-9) vertraten Langenargen auf den A-Titelkämpfen (über 14 Siege) der U18 in Heilbronn, die kampflos ins Finale gekommenen Lindauer mussten sich allerdings Habert Olawale (SV Tübingen) bzw. Maxim Schmidt (BK Bad Mergentheim) nach Punkten geschlagen geben.