VfB LC-Team setzt sich über 3000 Meter durch

Bei den baden-württembergischen Staffelmeisterschaften in Konstanz und den traditionellen „krummen Strecken“ von Pliezhausen sind auch der VfB LC Friedrichshafen mit seinen Kaderathleten erfolgreich vertreten gewesen. Das war eine tolle Vorstellung von Patrick Weisser, Martin Sperlich und Richard Ringer: Die VfB LC-Cracks haben sich in Konstanz überlegen die Landesmeisterschaft über 3x1000 Meter geholt.

Bereits Startläufer Patrick Weisser machte auf seiner Teilstrecke ernst und übergab in Führung liegend an Martin Sperlich, der sich weiter vom Verfolgerfeld absetzte. Schlussläufer Richard Ringer, der seinen ersten Saisonstart auf der Bahn absolvierte, vergrößerte den bereits deutlichen Vorsprung und brachte das Staffelholz nach 7:25,33 Minuten ins Ziel. So schnelle war in dieser Saison noch keine deutsche Staffel.

„Wir wollten uns für dir deutschen Meisterschaften qualifizieren, dafür sind 7:40 gefordert“, erklärte VfB LC-Trainer Eckhardt Sperlich. „Allerdings mussten wir auch eine Zeit vorlegen, die dann für den A-Endlauf reicht. Ich denke, das haben wir geschafft“. Gut 100 Meter hinter Richard Ringer erreichte die Staffel vom LAV Tübingen in 7:41,00 Minuten das Ziel. Erfreulichweise waren im Bodensee-Stadion von Konstanz zwei weitere VfB LC-Staffeln im Rennen. Robin Nitzer, Niklas Fischer und Michael Tuttas erreichten in immer noch sehr passablen 7:57,81 Minuten (2:39/Kilometer und Läufer!) Platz acht in der Männerklasse. Die U16-Staffel des VfB LC in der Besetzung Moritz Grillmeier, Bennet Handtmann und Patrick Sonnentag belegte Rang sechs.

Die stärkste Leistung in Pliezhausen gelang ohne Zweifel Richard Ringer über 3000 Meter. Wegen nur geringer Unterstützung durch den Tempomacher musste er selbst für flotte Fahrt sorgen.

Das gelang ihm bei böigen Wind überzeugend. In 7:55,20 Minuten verwies Ringer Amanal Petros (SV Brackwede/8:03,33) deutlich auf Platz zwei. Bereits am Samstag will Deutschlands derzeit stärkster Langstreckler beim 10 000 Meter Europacup in London seine Bestzeit (28:05,96) angreifen und dabei das EM-Ticket für Berlin auf dieser Strecke lösen.

Deutlich Luft nach oben ließen über 3000 Meter noch Martin Sperlich (Sechster in 8:19,41) und Patrick Weisser auf Platz 14. Nada Ina Pauer erzielte dagegen über 1000 Meter in 2:50,56 Minuten eine persönliche Bestzeit.