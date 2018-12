VfB LC Friedrichshafen ehrt seine erfolgreichen Leichtathleten

17 Mal hat Manfred Krom die Leichtathleten des Jahres beim VfB LC Friedrichshafen geehrt, ein Brauch den er von seinem Vorgänger Hansjörg Dach übernommen hat. Es waren die erfolgreichsten in der Geschichte der VfB-Leichtathleten überhaupt. Diese Aufgabe übernahm drismal erstmals Roland Uhlig. Vor einem Jahr wurde er zu Kroms Nachfolger als Leichtathletik-Abteilungsleiter gewählt. Uhlig konnte wieder eine eindrucksvolle Erfolgsbilanz vorlegen. Auch das ist mittlerweile Tradition: Zusammen mit den aktiven Preisträgern wurden die Mitgliedsjubilare geehrt. Bürgermeister Andreas Köster hat es sich nicht nehmen lassen, die Ehrungen zu begleiten. Unter den Jubilaren waren zwei „gusseiserne“ VfB’ler: Nolde (Arnold) Müller und Semi (Hans) Walker sind seit 60 Jahren dabei. Anne Schade-Wieland kommt auf immer noch stolze 50 Jahre und „Nesthäkchen“ Kathi Klarowski auf 25 Jahre.

Sportwart Marc Gaiser begründete die Pokalvergabe mit Zahlen und Fakten, Ralf Baus hatte dazu eine unterhaltsamen Bild- und Videoshow zusammengestellt. Der Pokal bei den Aktiven wurde an Martin Sperlich vergeben, den Deutschen Vizemeister in der Halle über 1500 Meter.

Bei den Jugendlichen gewann der erfolgreichste Sprinter der letzten Jahre: William Sproll. Trotz Krankheit, Verletzung und Abitur wurde er baden-württembergischer Meister über 100 und 200 Meter und überzeugte auch bei den deutschen Jugendmeisterschaften. Der Schülerpokal ging wie im Vorjahr an Moritz Grillmeier und Mannschaft des Jahres wurde die 3x1000 Meter-Staffel, die in der Besetzung Patrik Weisser, Martin Sperlich und Richard Ringer, die in Konstanz mit großem Vorsprung Landesmeister geworden war. Weitere Ehrungen erhielten die Jugendlichen Linus Lehnen, Manuel Jäger, Simon Wittmann und Philipp Seubert.

Auszeichung für Katrin Reischmann und Richard Ringer

Bei den Aktiven wurde Katrin Reischmann und Richard Ringer ausgezeichnet. Katrin Reischmann hat Ende Oktober mit Bravour ihren ersten Marathon in Frankfurt absolviert. Ihre tolle Zeit: 2:49:28 Stunden.

Richard Ringer blieb zwar der Erfolg bei den Europameisterschaften in Berlin verwehrt, trotzdem hat er eine sensationelle Saison hingelegt: DLV-Jahresbestzeiten über 3000, 5000 und 10 000 Meter, europäische Bestzeit über 10 000 Meter und der siebte Platz in der Weltjahresbestenliste in 27:36,52 Minuten. Nach einem perfekten Rennen hat er damit im Mai in London den Europapokal über 10 000 Meter gewonnen, schneller als er waren bisher nur drei deutsche Läufer.

Ringer konnte die Ehrung nicht persönlich entgegennehmen, da er sich gerade in Kenia auf die WM-Saison 2019 vorbereitet. Er hat sich vor Kurzem beim VfB LC Friedrichshafen abgemeldet und wird ab 2019 für den LC Rehlingen an den Start gehen. 14 Jahre lang trat er für den VfB LC Friedrichshafen an und trainierte bei den Architekten der beispiellosen Erfolge: Eckhardt und Birgit Sperlich. Vier DM-Titel in Nachwuchsklassen, 12 Einzel-Titel bei den Aktiven und ein deutsche Staffelmeisterschaft gehen auf Ringers Konto. Über 5000 und 10000 Meter steht er jeweils auf dem vierten Platz der ewigen Deutschen Bestenliste und seit fünf Jahren ist er unter Deutschlands Langstrecklern die unbestrittene Nummer eins.

Seine Partnerin Dr. Nada Ina Pauer hat ebenfalls den VfB LC verlassen und auch Sprinter William Sproll, der mittlerweile sein Studium in Stuttgart aufgenommen hat, ist zum dortigen VfB gewechselt.

Martin Sperlich hat nach einem mit Auszeichnung absolvierten Maschinenbaustudium im Herbst seine berufliche Karriere bei der ZF gestartet und wird deshalb sportlich kürzer treten.

Es scheint laut Pressebericht eher unwahrscheinlich, dass er noch einmal aussichtsreich bei Ddutschen Meisterschaften antreten wird. Der VfB Friedrichshafen muss voraussichtlich in den kommenden Jahren kleinere Brötchen backen und erst im Nachhinein erkennen, welche phantastischen Leistungen und Erfolge seine Leichtathleten im vergangenen Jahrzehnt erzielt haben.